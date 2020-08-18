Советский поэт и сценарист Борис Пастернак совершил самоубийство сегодня, 18 августа, в Москве. Ему было 84 года. Родственник лауреата Нобелевской премии и писателя Бориса Пастернака был тяжелобольной и долго лечился.

84-летний художник Борис Пастернак покончил с собой утром 18 августа. Как информирует телеграм-канал "Московский комсомолец", его тело нашли под окнами научно-клинического центра ФМБА России в Москве. Там он проходил лечение, ведь длительное время боролся с болезнью и тяжело болел.

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Палата, в которой находился Борис Пастернак, расположена на восьмом этаже медицинского центра. Сейчас подробности его смерти выясняют.

Советский поэт и сценарист был родственником лауреата Нобелевской премии и известного русского писателя Бориса Пастернака. Покойный художник работал на телевидении, поэтому взял псевдоним Борис Пургалин, чтобы его не путали со знаменитым родственником.

Он был сценаристом музыкальных и театральных шоу, например, "Бенефис", "Голубой огонек", и фильмов "Волшебный фонарь", "Только в мюзик-холле" и "Казаки-разбойники". Борис Пастернак работал с Людмилой Гурченко, композиторами Владимиром Пресняковым и Анатолием Кальварским.