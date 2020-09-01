Захопливий шпигунський трилер "Спадок брехні" вже почав збирати міжнародні нагороди. Днями у Лондоні оголосили переможців кінофестивалю MUFA, у списку яких був і україно-британський фільм.

Список переможців опублікували на офіційному сайті фестивалю MiraBan UK Film Awards. Кінозахід пройшов у Лондоні з 28 до 30 серпня. Однак від традиційної церемонії нагородження представники фестивалю MUFA вирішили відмовитись, відтак привітали лауреатів дистанційно, у мережі.

Ексклюзивно Скотт Едкінс розповів про зйомки "Спадку брехні" та враження від Києва

Серед цьогорічних переможців кінофестивалю був і україно-британський фільм "Спадок брехні". Новинку від режисера Андріана Бола визнали "Найкращим британським художнім фільмом".

Це не перша відзнака, яку виборов захопливий трилер "Спадок брехні". Раніше стрічка вже ставала переможцем міжнародних премій США, Німеччини та Великої Британії.

Що відомо про "Спадок брехні"

В український прокат трилер "Спадок брехні" поступив 6 серпня та одразу ж наробив чималого галасу. А все тому, що зйомки видовищного бойовика відбувались в Києві, а головну роль в ньому отримав британський актор Скотт Едкінс.

За сюжетом, колишній спецагент Мартін Бакстер навіть у відставці ніяк не може позбутись привидів минулого. Через це він зі своєю донькою переїжджає з місця на місце. Однак раптовий дзвінок з України змусив його загадати всі шпигунські навики: журналістка Саша Степаненко знайшла секретні документи, які підтверджують участь міжнародних розвідок у злочинах. Розшифрувати файли може тільки спецагент, тому Мартін погоджується допомогти і стає учасником небезпечної гри. Тепер на нього полюють всі найманці, які зацікавлені у тому, аби секретна інформація щезла назавжди.

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