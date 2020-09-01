Увлекательный шпионский триллер "Наследие лжи" уже начал собирать международные награды. На днях в Лондоне объявили победителей кинофестиваля MUFA, в списке которых был и украино-британский фильм.

Список победителей опубликовали на официальном сайте фестиваля MiraBan UK Film Awards. Киномероприятие прошло в Лондоне с 28 по 30 августа. Однако от традиционной церемонии награждения представители фестиваля MUFA решили отказаться, а потому поздравили лауреатов дистанционно, в сети.

Эксклюзивно Скотт Эдкинс рассказал о съемках "Наследия лжи" и впечатлениях от Киева

Среди нынешних победителей кинофестиваля был и украино-британский фильм "Наследие лжи". Новинку от режиссера Андриана Бола признали "Лучшим британским художественным фильмом".

Это не первая награда, которую завоевал увлекательный триллер "Наследие лжи". Ранее лента уже становилась победителем международных премий США, Германии и Великобритании.

Что известно о "Наследие лжи"

В украинский прокат триллер "Наследие лжи" поступил 6 августа и сразу же наделал немалого шума. А все потому, что съемки зрелищного боевика проходили в Киеве, а главную роль в нем получил британский актер Скотт Эдкинс.

По сюжету, бывший спецагент Мартин Бакстер даже в отставке никак не может избавиться от призраков прошлого. Из-за этого он со своей дочкой переезжает с места на место. Однако внезапный звонок из Украины заставил его вспомнить все шпионские навыки: журналистка Саша Степаненко нашла секретные документы, подтверждающие участие международных разведок в преступлениях. Расшифровать файлы может только спецагент, поэтому Мартин соглашается помочь и становится участником опасной игры. Теперь на него охотятся все наемники, которые заинтересованы в том, чтобы секретная информация исчезла навсегда.

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