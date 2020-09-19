Українські серіали багато років вироблялись російською мовою, сюжет був нехитирий, а події розгортались на невизначеній території. А все тому, що продавався в країни колишнього Радянського Союзу. З початком війни коньюктура змінилась. Сьогодні українські виробники починають орієнтуватись на внутрішній ринок та захід.

Чи можуть в Україні знімати телепродукцію на рівні з західними стрімінговими сервісами – читайте в матеріалі 24 каналу.

"Перші ластівки"

Прем'єра цього серіалу відбулась у 2019 році і вразила багатьох за змістом. Аудиторія Netflix давно вже звикла до відвертих сцен, насилля, проблем гомофобії, а для української телепродукції – це стало новинкою. Шоуранер серіалу "Перші ластівки" Євген Тунік зазначає, що запуск обох сезонів був важким.

Зверніть увагу Чого глядачам чекати від 2 сезону серіалу "Перші ластівки": сюжет та актори

"Однак, мені здається, що ми живемо в такий час, коли потрібно говорити на важливі теми, потрібно їх розтабуйовувати, тому що телебачення і інтернет це рупор через який ми можемо доносити суспільству якусь адекватну думку", – сказав шоуранер серіалу "Перші ластівки" Євген Тунік.

Сьогодні знімальна група займається зйомками 2-го довгоочікуваного сезону.

"Перші ластівки": дивіться офіційний трейлер

"Спіймати Кайдаша"

Ще один серіал, який сколихнув вітчизняний медіапростір – це "Спіймати Кайдаша", який вийшов навесні 2020 року. Критики у своїх відгуках відмічали його гумор та мову героїв, яка від російської та суржику плавно перетекла під кінець у чисту українську. Актриса Антоніна Хижняк, яка втілила на екрані образ "Мотрі", відзначає, що в Україні є всі можливості, щоб знімати якісний продукт, який міг би конкурувати з всесвітньо відомим Netflix.

До теми "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про головних акторів українського серіалу

"От я не розумію, що ж пішло не так і чому ми досі не продаємо ще щось на Netflix. Можливо, в нас не вистачає наразі продюсерів сміливих, які вкладали би, ризикували б", – зазначила актриса Антоніна Хижняк.

"Спімайти Кайдаша": дивіться офіційний трейлер

"Секс, інста, ЗНО"

Ім'я Антоніо Лукіча стало відоме масовому українському глядачу на початку 2020 року, коли вийшов фільм "Мої думки тихі". Після гучної повнометражної прем'єри він погодився на експеримент і зняв серіал "Секс, інста, ЗНО" для українського медіахолдингу.

Більше тут Без жодної цензури: Антоніо Лукіч знімає серіал про підлітків "Секс, інста і ЗНО"

Експеримент полягає в тому, що його не будуть показувати на телебаченні. Він буде доступний лише онлайн за платну підписку. Тобто, це перший український серіал, знятий виключно для VOD-платформи.

Мені дозволили приймати участь у важливих рішеннях по сценарію і на майданчику, в принципі, надали мені майже повну свободу дії. Тому я намагався зі сценарієм робити те, що подобається мені,

– сказав режисер Антоніо Лукіч.

Кіно за платну підписку за західним взірцем має дозволити кінематографістам вільніше творити, розвивати індустрію та заробляти. Поки на експеремент наважився один медіахолдинг. Але на думку виробників, кіно – скоро підтягнуться й іншні. І це стане новим кроком у кіноіндустрії, дозволить знімати більше та якісніше для вітчизняного глядача та для усіх користувачів всесвітньої мережі.