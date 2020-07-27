Дебютний сезон серіалу "Перші ластівки" отримав шалену популярність. Саме тому автори продовжили проєкт та вже приступили до зйомок. Що відомо про 2 сезон серіалу та яких акторів можна буде побачити в стрічці – дізнавайтесь у новині.

Що відомо про 2 сезон "Перших ластівок"

Вся країна обговорювала серіал "Перші ластівки" після виходу перших епізодів, повідомляє Новий канал. Причиною такого успіху стали актуальні теми, які автори проєкту порушили у стрічці. Та головне, що багато підлітків, які переглянули кадри з булінгом, звернулись на гарячу лінію та обговорили свої проблеми з фахівцями.

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У 2 сезоні "Перших ластівок" на глядачів чекає не менш емоційний сюжет. Кіномани побачать захопливі історії з новими персонажами. Однак у кадрі постануть ті самі актори, що й в першій частині. У цьому серіал нагадуватиме "Американську історію жахів". Такий формат є новим для вітчизняного кіно, тому автори серіалу побоюються за оцінку від глядачів.

"Спочатку я хотів написати продовження історії першого сезону, але відразу зрозумів, що це згубна ідея, всі лінії персонажів були закриті. Якби продовжив минулорічну історію, це була б фабула, висмоктана з пальця. Тому ми першими в Україні вирішили створити серіал-антологію. Для мене це ризик, адже глядач буде чекати нових героїв. До такого формату в нас поки що не звикли, але до "Американської історії жахів" свого часу теж звикали, тож будемо поволі привчати глядача", – поділився сценарист серіалу Євген Тунік.

Акторський склад

Вже відомо, що у новому сезоні "Перших ластівок" зіграють як зірки серіалу, так і знамениті українські актори. Головні ролі у проєкті отримали:

Олександр Рудинський

Максим Девізоров

Максим Самчик

Олег Гоцуляк

Таїсія Щурук

Олександр Бегма

Вікторія Литвиненко

Анастасія Пустовіт

Анастасія Рула

Віталій Салій

Роман Ясиновський

Олена Стефанська



Актори "Перших ластівок" / Фото Студвей

За словами сценариста і продюсера Євгена Туніка, всі актори брали участь у кастингах. Зірки "Перший ластівок" не мали якихось переваг, тому нарівні з іншими учасниками виборювали собі місце у стрічці.

"Всі були в однакових умовах. І ролі отримали ті, хто зміг на 100% вжитися в нові образи. Моїм головним завданням як продюсера було розгледіти в акторах нові грані. Тому Саша Рудинський грає абсолютно нову для себе роль, а героїня Таї замість забитої дівчинки стала секс-бомбою. Ці несподівані перевтілення дуже здивують глядача!" – зацікавив Євген Тунік.

Наразі в Україні тривають зйомки 2 сезону "Перших ластівок". Коли ж серіал вийде на екран, наразі невідомо.