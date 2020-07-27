Дебютный сезон сериала "Первые ласточки" получил бешеную популярность. Именно поэтому авторы продолжили проект и уже приступили к съемкам. Что известно о 2 сезоне сериала и каких актеров можно будет увидеть в ленте – узнавайте в новости.

Что известно о 2 сезоне "Первых ласточек"

Вся страна обсуждала сериал "Первые ласточки" после выхода первых эпизодов, сообщает Новый канал. Причиной такого успеха стали актуальные темы, которые авторы проекта нарушили в ленте. Но главное, что многие подростки, которые просмотрели кадры с буллингом, обратились на горячую линию и обсудили свои проблемы со специалистами.

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Во 2 сезоне "Первых ласточек" зрителей ждет не менее эмоциональный сюжет. Киноманы увидят захватывающие истории с новыми персонажами. Однако в кадре появятся те же актеры, что и в первой части. В этом сериал будет напоминать "Американскую историю ужасов". Такой формат является новым для отечественного кино, поэтому авторы сериала опасаются за оценку от зрителей.

"Сначала я хотел написать продолжение истории первого сезона, но сразу понял, что это губительная идея, все линии персонажей были закрыты. Если бы продолжил прошлогоднюю историю, это была бы фабула, высосанная из пальца. Поэтому мы первыми в Украине решили создать сериал-антологию. Для меня это риск, ведь зритель будет ждать новых героев. К такому формату у нас пока не привыкли, но к "Американской истории ужасов" в свое время тоже привыкали, поэтому будем медленно приучать зрителя", – поделился сценарист сериала Евгений Туник.

Актерский состав

Уже известно, что в новом сезоне "Первых ласточек" сыграют как звезды сериала, так и знаменитые украинские актеры. Главные роли в проектах получили:

Александр Рудинский

Максим Девизоров

Максим Самчик

Олег Гоцуляк

Таисия Щурук

Александр Бегма

Виктория Литвиненко

Анастасия Пустовит

Анастасия Рула

Виталий Салий

Роман Ясиновский

Елена Стефанская

Актеры "Первых ласточек" / Фото Студвей

По словам сценариста и продюсера Евгения Туника, все актеры участвовали в кастингах. Звезды "Первых ласточек" не имели каких-либо преимуществ, поэтому наравне с другими участниками боролись за свое место в ленте.

"Все были в одинаковых условиях. И роли получили те, кто смог на 100% вжиться в новые образы. Моей главной задачей как продюсера было разглядеть в актерах новые грани. Поэтому Саша Рудинский играет совершенно новую для себя роль, а героиня Таи вместо забитой девочки стала секс-бомбой. Эти неожиданные перевоплощения очень удивят зрителя!" – заинтересовал Евгений Туник.

Сейчас в Украине продолжаются съемки 2 сезона "Первых ласточек". Когда сериал выйдет на экран, пока неизвестно.