Украинские сериалы много лет производились на русском языке, сюжет был незамысловат, а события разворачивались на неопределенной территории. А все потому, что продавался в страны бывшего Советского Союза. С началом войны коньюктура изменилась. Сегодня украинские производители начинают ориентироваться на внутренний рынок и Запад.

Могут ли в Украине снимать телепродукцию на уровне с западными стриминговыми сервисами – читайте в материале 24 канала.

"Первые ласточки"

Премьера этого сериала состоялась в 2019 году и поразила многих по содержанию. Аудитория Netflix давно уже привыкла к откровенным сценам, насилию, проблемам гомофобии, а для украинской телепродукции – это стало новинкой. Шоуранер сериала "Первые ласточки" Евгений Туник отмечает, что запуск обоих сезонов был тяжелым.

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"Однако, мне кажется, что мы живем в такое время, когда нужно говорить на важные темы, нужно их растабуировать, потому что телевидение и интернет это рупор через который мы можем донести обществу какую-то адекватную мысль", – сказал шоуранер сериала "Первые ласточки" Евгений Туник.

Сегодня съемочная группа занимается съемками долгожданного 2-го сезона.

"Первые ласточки": смотрите официальный трейлер

"Поймать Кайдаша"

Еще один сериал, который всколыхнул отечественное медиапространство – это "Поймать Кайдаша", который вышел весной 2020 года. Критики в своих отзывах отмечали его юмор и язык героев, который от русского и суржика плавно перетек под конец в чистый украинский. Актриса Антонина Хижняк, которая воплотила на экране образ "Мотри", отмечает, что в Украине есть все возможности, чтобы снимать качественный продукт, который мог бы конкурировать с всемирно известным Netflix.

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"Вот я не понимаю, что же пошло не так и почему мы до сих пор не продаем еще что-то на Netflix. Возможно, у нас не хватает сейчас продюсеров смелых, которые вкладывали бы, рисковали бы", – отметила актриса Антонина Хижняк.

"Поймать Кайдаша": смотрите официальный трейлер

"Секс, инста, ВНО"

Имя Антонио Лукича стало известно массовому украинскому зрителю в начале 2020 года, когда вышел фильм "Мои мысли тихие". После громкой полнометражной премьеры он согласился на эксперимент и снял сериал "Секс, инста, ВНО" для украинского медиахолдинга.

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Эксперимент заключается в том, что его не будут показывать на телевидении. Он будет доступен только онлайн за платную подписку. То есть, это первый украинский сериал, снятый исключительно для VOD-платформы.

Мне разрешили принимать участие в важных решениях по сценарию и на площадке, в принципе, предоставили мне почти полную свободу действия. Поэтому я пытался со сценарием делать то, что нравится мне,

- сказал режиссер Антонио Лукич.

Кино за платную подписку по западному образцу должно позволить кинематографистам свободнее творить, развивать индустрию и зарабатывать. Пока на эксперемент решился один медиахолдинг. Но по мнению производителей кино – скоро подтянутся и другие. И это станет новым шагом в киноиндустрии, позволит снимать больше и качественнее для отечественного зрителя и для всех пользователей всемирной сети.