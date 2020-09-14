Вересень приніс чимало здобутків українському кінематографу. У Великій Британії, США, Італії та Канаді оцінили вітчизняні стрічки. Днями трилер "Спадок брехні" завоював чергову нагороду на кінофестивалі в Монреалі.

Про це в інстаграмі оголосили творці кінострічки. За їхніми словами, фільм розглянули експерти Монреальського міжнародного кінофестивалю. Стрічка "Спадок брехні" здобула нагороду в номінації "Найкращий бойовик / трилер".

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Наразі це 20-а відзнака, яку здобув україно-британський фільм. До цього "Спадок брехні" вже ставав лауреатом кінофестивалів США, Великої Британії, Німеччини та Канади.

Що відомо про фільм "Спадок брехні"

Екранізував видовищний екшн талановитий режисер Адріан Бол. Фільм "Спадок брехні" розповідає про колишнього агента МІ-6, який зі своєю донькою переїжджає з міста в місто, втікаючи від минулого. Та і ці буремні будні Мартіна Бакстера перериває телефонний дзвінок з України: журналістка Саша Степаненко отримала засекречені дані, які вказують на причетність міжнародних спецслужб до жорстоких злочинів. Розшифрувати документи може тільки агент, тому Мартін береться за справу.

Ускладнює завдання головного героя те, що на нього одразу ж влаштували полювання всі професійні найманці. Інформація не повинна потрапити в пресу, тому боротьба за правду буде напружена.

Фільм вийшов в український прокат 6 серпня та підкорив глядачів кадрами бійок і спецефектами. Викликало цікавість й те, що 90% сцен "Спадку брехні" знімали в Києві, а головну роль у стрічці виконав голлівудський актор Скотт Едкінс.

Дивіться трейлер до фільму "Спадок брехні": відео