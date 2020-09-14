Сентябрь принес немало достижений украинскому кинематографу. В Великобритании, США, Италии и Канаде оценили отечественные ленты. На днях триллер "Наследие лжи" завоевал очередную награду на кинофестивале в Монреале.

Об этом в инстаграме объявили создатели киноленты. По их словам, фильм рассмотрели эксперты Монреальского международного кинофестиваля. Лента "Наследие лжи" получила награду в номинации "Лучший боевик / триллер".

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Сейчас это двадцатая награда, которую получил украино-британский фильм. До этого "Наследие лжи" уже становился лауреатом кинофестивалей США, Великобритании, Германии и Канады.

Что известно о фильме "Наследие лжи"

Экранизировал зрелищный экшн талантливый режиссер Адриан Бол. Фильм "Наследие лжи" рассказывает о бывшем агенте МИ-6, который со своей дочерью переезжает из города в город, убегая от прошлого. Но и эти бурные будни Мартина Бакстера прерывает телефонный звонок из Украины: журналистка Саша Степаненко получила засекреченные данные, указывающие на причастность международных спецслужб к жестоким преступлениям. Расшифровать документы может только агент, поэтому Мартин берется за дело.

Усложняет задачу главного героя то, что на него сразу же устроили охоту все профессиональные наемники. Информация не должна попасть в прессу, поэтому борьба за правду будет напряженная.

Фильм вышел в украинский прокат 6 августа и покорил зрителей кадрами драк и спецэффектами. Вызвало интерес и то, что 90% сцен "Наследия лжи" снимали в Киеве, а главную роль в картине исполнил голливудский актер Скотт Эдкинс.

Смотрите трейлер к фильму "Наследие лжи": видео