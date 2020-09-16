Автори фільму "Атлантида" презентували у мережі довгоочікуваний український трейлер. Стрічка вже прикувала велику увагу кіноманів, адже в ній можна буде побачити час, коли війна на Донбасі завершилась, а Україна вийшла з неї переможцем.

Сюжет і трейлер

За інформацією 24 каналу, фільм "Атлантида" вийде на великий екран 5 листопада 2020 року. А щоб підігріти цікавість глядачів до новинки кіно, у мережі презентували український трейлер, який захопив напруженими кадрами.

Дивіться також Прем'єра серіалу "І будуть люди": що відомо про 1 і 2 серії

Фільм розказує про події 2025 року, коли Україна звільнила територію окупованого Донбасу від російських військ. Однак за час війни землі там стали непридатними для життя, а інфраструктура повністю знищена. Та на фоні цих руйнувань зароджуються нові почуття, які символічно дають надію на відродження регіону.

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео

Акторський склад

Екранізувати історію взявся талановитий режисер Валентин Васянович. Головні ролі він спеціально вирішив віддати непрофесійним акторам, які не на теорії знають що таке війна. Зокрема у фільмі "Атлантида" можна побачити:

Андрія Римарука – колишнього розвідника, волонтера фонду "Повернись живим"

Людмилу Білеку – парамедика

Василя Антоняка – добровольця

Всі зйомки відбувались у Маріуполі та на Київщині, тому кадри вражають реалістичністю.

Нагороди

Фільм вперше презентували у 2019 році в рамках Венеційського кінофестивалю. Тоді "Атлантида" підкорила журі програми "Горизонти" та виборола знакову для України перемогу. Окрім цього, драма стала лауреатом міжнародних кінофестивалів та претендує на можливість представити Україну на Оскарі.