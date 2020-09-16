Авторы фильма "Атлантида" презентовали в сети долгожданный украинский трейлер. Лента уже приковала большое внимание киноманов, так как в ней можно будет увидеть время, когда война на Донбассе закончилась, а Украина вышла из нее победителем.

Сюжет и трейлер

По информации 24 канала, фильм "Атлантида" выйдет на большой экран 5 ноября 2020 года. А чтобы подогреть интерес зрителей к новинке кино, в сети презентовали украинский трейлер, который увлекает напряженными кадрами.

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Фильм рассказывает о событиях 2025 года, когда Украина освободила территорию оккупированного Донбасса от российских войск. Однако за время войны земли стали непригодными для жизни, а инфраструктура полностью уничтожена. И на фоне этих разрушений зарождаются новые чувства, которые символически дают надежду на возрождение региона.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео

Актерский состав

Экранизировать историю взялся талантливый режиссер Валентин Васянович. Главные роли он специально решил отдать непрофессиональным актерам, которые не в теории знают что такое война. В частности в фильме "Атлантида" можно увидеть:

Андрея Рымарука – бывшего разведчика, волонтера фонда "Вернись живым"

Людмилу Билеку – парамедика

Василия Антоняка – добровольца

Все съемки проходили в Мариуполе и Киевской области, потому кадры поражают реалистичностью.

Награды

Фильм впервые презентовали в 2019 году в рамках Венецианского кинофестиваля. Тогда "Атлантида" покорила жюри программы "Горизонты" и завоевала знаковую для Украины победу. Кроме этого, драма стала лауреатом международных кинофестивалей и претендует на возможность представить Украину на Оскаре.