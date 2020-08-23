Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають День Державного прапора. Вітчизняний шоу-бізнес не оминув увагою свято головного символу незалежності. Репер Потап, ведучий Юрій Горбунов, співачка Джамала та інші висловили свої привітання в мережі.

Співаки, музиканти, продюсери та телеведучі ніколи не залишаються осторонь державних свят України. 24 канал підготував святкову підбірку до Дня прапора, зібравши найкращі побажання та привітання українських знаменитостей.

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Потап

Успішний репер і продюсер Потап опублікував в інстаграмі архівне фото з Настею Каменських часів існування гурту "Потап і Настя". Артист у вишиванці на тлі прапора України позує поряд зі співачкою на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі 2014 року.

"З Днем Державного прапора України", – написав Потап.

Юрій Горбунов

"З Днем Державного прапора! Символ державності, єдності і патріотизму", – лаконічно підписав телеведучий фото, на якому майорить український прапор.

Наталка Карпа

Співачка та новоспечена матуся поділилась в інстаграмі чуттєвим фото 7-місячної донечки Злати з прапором у руках. Зірка зізналась, що намагалась пояснити крихітці ціну українського прапора. Вона щиро сподівається, що донечка в майбутньому усвідомить всі випробування, через які судилось пройти її співвітчизникам заради вільного неба й мирного життя в незалежній країні.

"Звісно, вона ще не розуміє і чому в тата було важке поранення, і чому в репертуарі мами стільки сумних пісень, і чому бабуся та дідусь, так хвилюються, в якій країні буде жити їхня онука… Я дуже хочу, щоб, коли вона підросте, розуміла, що ціна прапора, права вибору, свободи та можливостей виборювалась кров'ю не одного покоління українців", – написала Наталка Карпа.

Алла Мазур

Телеведуча в інстаграм-профілі поширила щемливий допис, у якому згадала холодні вечори на Майдані, захисників України та агресорів на Сході. Вона наголосила, що прапор – символ перемоги.

Прапор, який грів плечі і душу холодними вечорами на Майданах. І так неймовірно дратує запроданців, що дивляться на захисників України через приціл. Прапор нашої боротьби. Тих, кому не байдуже, в якій країні живемо. Чи відчуваємо себе господарями в своїй державі. Знамено усіх, хто не згоден бути прислугою в пихатій імперії,

– красномовно написала Алла Мазур.

Ірина Федишин

Співачка разом зі співвітчизниками розгорнула величезний прапор поблизу Кам'янця-Подільського в затопленому селі Бакота. Український прапор майорів на тлі фантастичних пейзажів та під вигуки "Слава Україні".

Лідія Таран

Телеведча поширила чарівне фото в ніжно-блакитній сукні посеред поля та зазначила, що українцям надзвичайно пощастило, що кольори нашого прапора так легко зобразити чи помітити в реальному житті.

"Здатність мімікрувати під його кольори за будь-яких обставин – важлива риса кожного українця. Інші так не вміють. Він у нас красивий і всюди", – зауважила Лідія Таран.

Джамала

Вчора, 22 серпня, співачка виконала Гімн України на церемонії підняття найбільшого Державного прапора в Києві. Вона сфотографувалась на тлі гігантського прапора й наголосила, що хоче, аби наш символ незалежності красувався всюди.

"Немає країни без гімну та прапору. Коли подорожую країнами Європи чи Туреччиною, з захватом помічаю, що майже на кожному балконі, у кожній кафешці висять охайні красиві прапори. Наші державні символи – це краса країни, її шарм. І це аксіома, що поважати їх має кожен", – написала зірка в інстаграмі.

Антін Мухарський

Актор, телеведучий та співак у фейсбуці опублікував фото з власного дому, у підписі до якого зазначив, що український прапор прикрашає його будинок завжди, а не лише у святковий день.

"Зі святом, ріднесенький. З ним прокидаюсь, з ним засинаю", – наголосив Антін Мухарський.

Монатік

Знаменитий мультиартист Монатік поділився в інстаграмі креативним фото. Він не став позувати на тлі звичного прапора, натомість помітив його кольори на стенді для ниток в одному з магазинів столиці. Співак наголосив, що краса в деталях.

"З Днем прапора, Україно", – написав Монатік.

Святослав Вакарчук

Олександр Пономарьов

Катя Осадча

Ілона Гвоздьова

"Вітаю всіх зі святом! Щастя, здоров’я, злагоди та миру нашій країні", – написала танцівниця.