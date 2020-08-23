Знаменита співачка Джамала виконала Гімн України на церемонії підняття найбільшого Державного прапора в Києві. Для офіційного заходу зірка обрала розкішний атласний комбінезон. Вона також зізналась, коли й за яких обставин вперше заспівала Державний Гімн.

За два місяці після пологів Джамала повернулась до музичної кар'єри й вже не вперше з'явилась на публіці. В інстаграм-профілі вона показала елегантний образ, у якому постала на церемонії підняття найбільшого Державного прапора України поблизу монумента "Батьківщини-матері".

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Офіційний захід відбувся вчора ввечері, 22 серпня, напередодні Дня Державного прапора. До виконання Гімну України Джамала готувалась разом з синами – 2-річним Еміром та 2-місячним Селім-Гіраєм, які були поряд з зірковою мамою за лаштунками.

Коли Джамала вперше заспівала Державний Гімн України?

Зірка зізналась, що вперше перед широкою публікою вона виконала Гімн України в Москві під час бою Володимира Кличка з росіянином Олександром Повєткіним. Тоді український боксер виборов перемогу. На ринзі Джамала постала на підборах напроти Йосипа Кобзона. Російський естрадний артист співав під "плюс", тому виконавиці забули увімкнути мікрофон. Це лише додало хвилювання, адже в залі атмосфера була дуже складна.

Я без зайвого пафосу вважаю, що гімн – це дуже важлива пісня кожної країни. Немає країни без гімну та прапору. Наші державні символи – це краса країни, її шарм. І це аксіома, що поважати їх має кожен,

– наголосила Джамала.

Образ Джамали

Для виконання Гімну України перед публікою співачка обрала стильний look. Джамала постала у білому атласному комбінезоні. Образ складався з трендового топу з об'ємними рукавами на оригінальній зав'язці, завдяки якій артистка засвітила пікантне декольте та оголені плечі. Низ – брюки-кльош з високою талією, які підкреслили стрункість знаменитості.

Бездоганний образ Джамала доповнила каблучкою та підвіскою з однієї колекції, зачіскою з хвилястою укладкою та ніжним макіяжем з акцентом на очі. Зірка виглядала надзвичайно елегантно й вишукано.

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У коментарях фоловери наголосили не лише на чарівному вигляді співачки, а й на її проникливому виконанні Гімну України: "Це було неймовірно чуттєво", "Мурашки по шкірі від вашого виконання гімну", "Це було неймовірно, так ніжно, чуттєво. Гордість".