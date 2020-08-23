Знаменитая певица Джамала исполнила гимн Украины на церемонии поднятия крупнейшего Государственного флага в Киеве. Для официального мероприятия звезда выбрала роскошный атласный костюм. Она также призналась, когда и при каких обстоятельствах впервые спела Государственный Гимн.

Через два месяца после родов Джамала вернулась к музыкальной карьере и уже не впервые появилась на публике. В инстаграм-профиле она показала элегантный образ, в котором предстала на церемонии поднятия самого большого Государственного флага Украины возле монумента "Родины-матери".

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Официальное мероприятие состоялось вчера вечером, 22 августа, накануне Дня Государственного флага. К исполнению Гимна Украины Джамала готовилась вместе с сыновьями – 2-летним Эмиром и 2-месячным Селим-Гира, которые были рядом со звездной мамой за кулисами.

Когда Джамала впервые спела Государственный Гимн Украины?

Звезда призналась, что впервые перед широкой публикой она исполнила Гимн Украины в Москве во время боя Владимира Кличко с россиянином Александром Поветкиным. Тогда украинский боксер одержал победу. На ринге Джамала предстала на каблуках напротив Иосифа Кобзона. Российский эстрадный артист пел под "плюс", поэтому исполнительнице забыли включить микрофон. Это лишь добавило волнения, ведь в зале атмосфера была очень сложная.

Я без лишнего пафоса считаю, что Гимн – это очень важная песня каждой страны. Нет страны без гимна и флага. Наши государственные символы – это красота страны, ее шарм. И это аксиома, что уважать их должен каждый,

– подчеркнула Джамала.

Образ Джамалы

Для исполнения гимна Украины перед публикой певица выбрала стильный look. Джамала предстала в белом атласном комбинезоне. Образ состоял из трендового топа с объемными рукавами на оригинальной завязке, благодаря которой артистка засветила пикантное декольте и обнаженные плечи. Низ – брюки-клеш с высокой талией, которые подчеркнули стройность знаменитости.

Безупречный образ Джамала дополнила кольцом и подвеской из одной коллекции, с прической – волнистой укладкой и нежным макияжем с акцентом на глаза. Звезда выглядела необычайно элегантно и изысканно.

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В комментариях фоловеры отметили не только волшебный вид певицы, но и ее чуткое исполнение Гимна Украины: "Это было невероятно чувственно", "Мурашки по коже от вашего исполнения гимна", "Это было невероятно, так нежно, чувственно. Гордость".