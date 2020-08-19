Певица Джамала, которая всего 2 месяца назад во второй раз стала мамой, очаровала сеть невероятной фотосессией с сыновьями и мужем.

Соответствующие кадры появились на личной инстаграм-странице певицы. Артистка решила поделиться с поклонниками уютными семейными моментами.

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Роскошная Джамала для фотосессии выбрала нежно-розовое платье, безупречный образ дополнили локоны и макияж с акцентом на глазах. Муж Бекир предстал перед камерой в белой рубашке и серых брюках. Старший сын Эмир-Рахман позировал в белой футболке, кроссовках и серых шортах. Младший сын Селим-Гирай был одет в белую футболку и комбинезон в клетку.

Джамала опубликовала невероятную фотосессию / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Трогательные кадры певица опубликовала в честь их маленького праздника в семье. Сыну Селиму-Гираю сегодня исполнилось 2 месяца.

Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорожденного – "нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д." А теперь понимаю! Ведь так четко, такие разительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек,

– отметила певица.

Джамала со своей семьей / Фото: Instagram / @jamalajaaa

По ее словам, рост ребенка очень похож на эффект таймлапс. Так на канале Discovery в замедленной съемке показывают, как распускается цветок. Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах.

Это настолько уникальное событие. Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим,

– трогательно написала Джамала.

Поклонникам понравились милые кадры, поэтому они засыпали исполнительницу радостными комментариями.

"Описание взросления малыша просто безупречно", "Невероятно красивы", "Материнство вам к лицу", "Какая ваша семья красивая", – писали поклонники в комментариях.

Джамала с 2-месячным сыном / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Отметим, что после рождения сына, Джамала не собирается сидеть в декретном отпуске. Певица готовится к сольному концерту, который пройдет 28 августа в ботаническом саду Киева.

Джамала с сыном Селим-Гира / Фото: Instagram / @jamalajaaa