Співачка Джамала, яка лише 2 місяці тому вдруге стала мамою, замилувала мережу неймовірною фотосесією з синами та чоловіком.

Відповідні кадри з’явилися на особистій інстаграм-сторінці співачки. Артистка вирішила поділитися з прихильниками затишними сімейними моментами.

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Розкішна Джамала для фотосесії обрала ніжно-рожеву сукню, бездоганний образ доповнили локони та макіяж з акцентом на очах. Чоловік Бекір постав перед камерою у білій сорочці та сірих штанах. Старший син Емір-Рахман позував у білій футболці, кросівках та сірих шортах. Молодший син Селім-Гірай був одягнений у білу футболку та комбінезон в клітинку.



Джамала опублікувала неймовірну фотосесію / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Зворушливі кадри співачка опублікувала в честь їхнього маленького свята в сім’ї. Сину Селіму-Гіраю сьогодні виповнилося 2 місяці.

Раніше, коли у мене не було двох моїх хлопчиків, я не розуміла, чому батьки святкують кожен місяць життя новонародженого – "нам два місяці, нам шість місяців і т.д." А тепер розумію! Адже так чітко, такі разючі зміни, як в перші дні, перші тижні і перші місяці, ти більше і не помітиш. На очах у тебе виростає людина,

– зазначила співачка.



Джамала зі своєю сім'єю / Фото: Instagram / @jamalajaaa

За її словами, зростання дитини дуже схоже на ефект таймлапс. Так на каналі Discovery у сповільненій зйомці показують, як розпускається квітка. Людина змінюється, розкривається у тебе на очах.

Це настільки унікальна подія. Ти розумієш, чому тобі хочеться відзначити саме цей місяць! Він більше ніколи не повториться, наступний буде іншим,

– зворушливо написала Джамала.

Шанувальникам сподобалися милі кадри, тож вони засипали виконавицю радісними коментарями.

"Ви чудові", "Здоров’я вам і вашим дітям", "Красиві діти", "Чудові фото, чудовий текст. Опис дорослішання малюка просто бездоганний", "Неймовірно красиві", "Материнство вам до лиця", "Яка ваша сім’я красива", – писали шанувальники в коментарях.



Джамала з 2-місячним сином / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Зазначимо, що після народження сина, Джамала не збирається сидіти в декретній відпустці. Співачка готується до сольного концерту, який пройде 28 серпня у ботанічному саду Києва.



Джамала з сином Селім-Гіраєм / Фото: Instagram / @jamalajaaa