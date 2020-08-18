Лише два місяці тому співачка Джамала стала мамою сина Селім-Гірая. Після пологів зірка не лише встигла відпочити з новонародженим малюком у Туреччині, а й повернутись до музичної кар'єри. Зараз вона готується до сольного концерту в ботанічному саду, а поки демонструє бездоганні образи.

Після народження сина новоспечена матуся двох хлопчиків не збирається у декретну відпустку й навіть в умовах карантину розвиває свою кар'єру. За день після свого 37-річчя, 28 серпня, Джамала дасть сольний концерт у ботанічному саду Києва. Поки підготовка до виступу триває, співачка влаштувала зйомку в мальовничій локації, фото з якої опублікувала в інстаграмі.

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На фотосесію Джамала вирушила разом зі старшим сином Еміром і чоловіком Бекіром. Головні чоловіки в житті зірки були одягнені офіційно: коханий – у білу сорочку, штани кольору хакі та коричневі лофери, а малюк – у білу футболку, шорти пісочного кольору й кросівки.

Бездоганний образ Джамали

Поряд з сином і чоловіком Джамала виглядала не менш розкішно. На ній був блискучий комбінезон в рубчик з американською проймою. Верх ніжно-рожевого вбрання був приталений, а от низ – вільного крою.

Ефектний комбінезон артистка поєднала з довгою прозорою накидкою в тон, яку приспустила, оголивши тендітні плечі. Бездоганний вигдяд зірки довершили білі кросівки, укладка з легкими локонами й ніжний макіяж з акцентом на очі.

"Натхненна", – лаконічно прокоментувала ідеальний образ Джамала.



Джамала в блискучому комбінезоні / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Джамала в блискучому комбінезоні / Фото: Instagram / @jamalajaaa