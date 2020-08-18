Всего два месяца назад певица Джамала стала мамой сына Селим-Гирая. После родов звезда не только успела отдохнуть с новорожденным малышом в Турции, но и вернуться к музыкальной карьере. Сейчас она готовится к сольному концерту в ботаническом саду, а пока демонстрирует безупречные образы.

После рождения сына новоиспеченная мама двух мальчиков не собирается в декретный отпуск и даже в условиях карантина развивает свою карьеру. Через день после своего 37-летия, 28 августа, Джамала даст сольный концерт в ботаническом саду Киева. Пока подготовка к выступлению продолжается, певица устроила съемку в живописной локации, фото с которой опубликовала в инстаграме.

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На фотосессию Джамала отправилась вместе со старшим сыном Эмиром и мужем Бекиром. Главные мужчины в жизни звезды были одеты официально: любимый – в белую рубашку, штаны цвета хаки и коричневые лоферы, а малыш – в белую футболку, шорты песочного цвета и кроссовки.

Безупречный образ Джамалы

Рядом с сыном и мужем Джамала выглядела не менее роскошно. На ней был блестящий комбинезон в рубчик с американской проймой. Верх нежно-розового наряда был приталенный, а вот низ – свободного кроя.

Эффектный комбинезон артистка совместила с длинной прозрачной накидкой в ​​тон, которую приспустила, обнажив хрупкие плечи. Безупречный образ звезды завершили белые кроссовки, укладка с легкими локонами и нежный макияж с акцентом на глаза.

"Вдохновленная", – лаконично прокомментировала идеальный образ Джамала.



Джамала в блестящем комбинезоне / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Джамала в блестящем комбинезоне / Фото: Instagram / @jamalajaaa