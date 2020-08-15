Почти два месяца назад Джамала родила сына Селим-Гирая. Певица редко показывает малыша в сети, однако поделилась с поклонниками кадрами с прогулки. Для выхода она выбрала эффектный образ и устроила съемку с коляской.

Новоиспеченная мама двух мальчиков лишь недавно вернулась с отдыха в солнечной Турции, куда отправилась в первые недели жизни младшего сына Селим-Гирая. Джамала совмещает материнство с музыкальной карьерой, однако время для прогулок с месячных малышом в своем плотном графике находит всегда. Один из таких семейных выходов она показала в инстаграме.

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Джамала устроила прогулку с сыном в живописном парке столицы, а фотосессию сделала на пустых аллеях в солнечный день. Звезда позировала в черных кюлотах с высокой посадкой и белой рубашке оверсайз, которую завязала на талии.

Светлые кроссовки довершали look, а дерзкой деталью была джинсовая жилетка с яркими наклейками и надписью Jamala на спине. Этот эксклюзивный наряд звезда получила от бренда, который изготавливает вещи из старой одежды. Напомним, что артистка выступает за сознательное потребление.

Для выхода Джамала сделала макияж с акцентом на глаза, выделив их массивными черными стрелками, и нежно-розовой помадой. Волосы она оставила распущенными, а из аксессуаров выбрала цепочку с подвеской и браслеты на руку.



Джамала на прогулке с сыном / Фото Instagram / @jamalajaaa