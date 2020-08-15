Майже два місяці тому Джамала народила сина Селім-Гірая. Співачка рідко показує малюка в мережі, проте поділилась з шанувальниками кадрами з прогулянки. Для виходу вона обрала ефектний образ і влаштувала зйомку з коляскою.

Новоспечена мама двох хлопчиків лише нещодавно повернулась з відпочинку в сонячній Туреччині, куди відправилась у перші тижні життя молодшого сина Селім-Гірая. Джамала поєднує материнство з музичною кар'єрою, проте час для прогулянок з одномісячним малюком у своєму щільному графіку знаходить завжди. Один з таких сімейних виходів вона показала в інстаграмі.

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Джамала влаштувала прогулянку з сином у мальовничому парку столиці, а фотосесію зробила на порожніх алеях у сонячний день. Зірка позувала в чорних кюлотах з високою посадкою та білій сорочці оверсайз, яку зав'язала на талії.

Світлі кросівки довершували look, а зухвалою деталлю була джинсова жилетка з яскравими наліпками та написом Jamala на спині. Це ексклюзивне вбрання зірка отримала від бренду, який виготовляє речі зі старого одягу. Нагадаємо, що артистка виступає за свідоме споживання.

Для виходу Джамала зробила макіяж з акцентом на очі, виділивши їх масивними чорними стрілками, та ніжно-рожевою помадою. Волосся вона залишила розпущеним, а з аксесуарів обрала ланцюжок з підвіскою та браслети на руку.



Джамала на прогулянці з сином / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на прогулянці з сином / Фото Instagram / @jamalajaaa