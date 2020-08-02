Відпочинок новоспеченої мами двох хлопців у Туреччині продовжується. Якщо раніше перед об'єктивом Джамала з'являлась лише з чоловіком та старшим сином, то тепер показала, як ніжиться у морі з новонародженим малюком. Це фото підірвало мережу.

Прихильники співачки з нетерпінням чекають, коли Джамала покаже свого півторамісячного сина Селім-Гірая публіці. Проте зірка не поспішає публікувати фото з обличчям хлопчика в інстаграмі, натомість інтригуючи фоловерів кадрами, на яких батьки тримають малюка спиною до камери. Однак навіть такі рідкісні світлини викликають шквал обговорення в мережі.

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Джамала вже встигла довести, що її дворічний син Емір-Рахман не боїться глибини й сміливо плаває у Середземному морі в нарукавниках поряд з мамою і татком. Проте артистка ніжиться у воді й з молодшим Селім-Гіраєм й, схоже, такі розваги йому подобаються.

Співачка поширила кадр, на якому позує в чорному купальнику на тлі мальовничих пейзажів з новонародженим сином на руках. Вона сміливо тримає малюка в морі, а чуттєвий момент вирішила закарбувати на камеру.



Джамала з новонародженим сином у морі / Фото Instagram / @jamalajaaa

Турботлива матуся навіть на відпочинку дбає про свій зовнішній вигляд. На пляжах вона засмагає з укладкою та прикрасами – масивним золотим перснем. Варто зазначити, що Селім-Гірай вже встиг побувати з Джамалою за лаштунками, коли його знаменита матуся вперше з'явилась на сцені після пологів. Тому з перших місяців хлопчик відчуває на собі шалений ритм життя співачки, яка, крім того, ризикнула відправитись з двома маленькими дітьми і чоловіком у закордонну відпустку.

Зауважимо, що фото з півторамісячним сином Джамала опублікувала всього кілька годин тому, проте прихильники вже оцінили кадр понад 30 тисячами лайків. У коментарях вони не приховували свого захвату як від малюка, так і від сміливої матусі.