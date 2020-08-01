Популярна українська співачка Джамала у червні цього року вдруге стала мамою. Тиждень тому разом із чоловіком та двома синами зірка наважилася вирушити на відпочинок за кордон. Для літньої відпустки обрала сонячну Туреччину. Саме звідти артистка поширила перші фото новонародженого малюка.

Джамала належить до тих знаменитих матусь, які з радістю діляться особливим періодом у житті – вагітністю. Проте після пологів виконавиця не часто радує шанувальників новими світлинами, а молодшого сина Селім-Гірая не поспішала показувати публіці. А от на узбережжі Середземного моря вона вирішила зробити декілька кадрів малюка та поділитися ними на особистому акаунті в інстаграмі.

Читайте також Джамала замилувала мережу кадрами з сімейного відпочинку в Туреччині: на що скаржиться зірка

Раніше Джамала поширювала кадри, де зображена із первістком Еміром-Рахманом та чоловіком Сеїт-Бекіром. Вона ділилася з фанатами зворушливими сімейними митями із довгоочікуваного відпочинку.

Тепер зіркова матуся і своїх інстаграм-сторіс поширила ніжне фото, де її коханий тримає на руках маленького сина Селім-Гірая. Знімок був зроблений у Мармарисі поруч із красивим деревом. Чоловік пригорнув до себе нащадка та щиро усміхається.

Та Джамала все ще не показала обличчя свого малюка. Ймовірно, вона зробить це після того, як Селім-Гірай підросте. На світлині він позує спиною до камери. Зазначимо, що первісток Емір-Рахман також не одразу постав перед армією прихильників своєї мами. Співачка довгий час приховувала його обличчя і не поспішала показувати величезній аудиторії.



Чоловік Джамали з молодшим сином / Instagram-Stories / @jamalajaaa