Близько тижня тому зіркова матуся Джамала вирушила на відпочинок до Туреччини з чоловіком і двома синами, меншому з яких днями виповнився всього місяць. Співачка не приховує, що з дітьми забула про повноцінний сон, проте ситуацію рятує море.

Навіть попри нестабільну ситуацію у світі через спалах коронавірусу та народження сина Джамала наважилась на закордонну подорож. Разом з дітьми і чоловіком артистка відправилась до Мармарису й підкорює фоловерів в інстаграмі зморушливими сімейними фото на узбережжі Середземного моря.

До теми Джамала відправилася з сім’єю на відпочинок: яскраві фото

Якщо раніше Джамала вперше після пологів показала фігуру в купальнику, то цього разу перед об'єктивом вона позуала з 2-річним сином Еміром-Рахманом та чоловіком Сеїт-Бекіром.

Разом вони релаксували в морі та не приховували свого щастя від довгоочікуваного відпочинку. Хоч батьки плавали неподалік берега, хлопчик був у яскравих нарукавниках та, судячи з усього, не боявся глибини. Засмагла Джамала приховала обличчя без макіяжу за масивними сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала у низький хвіст.



Джамала з сином і чоловіком у Туреччині / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала з сином і чоловіком у Туреччині / Фото Instagram / @jamalajaaa

На що скаржиться Джамала на відпочинку?

Закордонна подорож з двома маленькими дітьми (меншому сину виповнився всього один місяць) без нянь і близьких – справжнє випробування для батьків. Співачка зізнається, що спить всього дві години, а найскладніше для неї пережити ранок.

Коли починається ранок, перша думка: "Ні! Навіщо це все? Я хочу спати!" Немає сил. Всі кричать. Всіх треба помити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було,

– розповіла знаменита мама двох синів.

Проте Джамала запевняє, що згодом вона "починає оживати", а втому й негативні думки затьмарює тепле чисте море. Вона зізнається, що карантин та наслідки пандемії в Мармарисі не відчуваються: "На березі безлюдно, нікого немає. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину, а тільки чути звук цикад".