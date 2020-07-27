Около недели назад звездная мама Джамала отправилась на отдых в Турцию с мужем и двумя сыновьями, меньшему из которых на днях исполнился всего месяц. Певица не скрывает, что с детьми забыла о полноценном сне, однако ситуацию спасает море.

Даже несмотря на нестабильную ситуацию в мире из-за вспышки коронавируса и рождения сына, Джамала решилась на заграничное путешествие. Вместе с детьми и мужем артистка отправилась в Мармарис и покоряет фолловеров в инстаграме милыми семейными фото на побережье Средиземного моря.

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Если раньше Джамала впервые после родов показала фигуру в купальнике, то на этот раз перед объективом она позировала с 2-летним сыном Эмиром-Рахманом и мужем Сеит-Бекиром.

Вместе они релаксировали в море и не скрывали своего счастья от долгожданного отдыха. Хотя родители плавали недалеко от берега, мальчик был в ярких нарукавниках и, судя по всему, не боялся глубины. Загорелая Джамала скрыла лицо без макияжа за массивными солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий хвост.

Джамала с сыном и мужем в Турции / Фото Instagram / @jamalajaaa

Джамала с сыном и мужем в Турции / Фото Instagram / @jamalajaaa

На что жалуется Джамала на отдыхе?

Заграничное путешествие с двумя маленькими детьми (меньшему сыну исполнился всего один месяц) без нянь и близких – настоящее испытание для родителей. Певица признается, что спит всего 2 часа, а сложнее всего пережить утро.

Когда начинается утро, первая мысль: "Нет! Зачем это все? Я хочу спать!" Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было,

– рассказала знаменитая мама двух сыновей.

Однако Джамала уверяет, что со временем она "начинает оживать", а усталость и негативные мысли затмевает теплое чистое море. Она признается, что карантин и последствия пандемии в Мармарисе не ощущаются: "На берегу безлюдно, никого нет. Ощущение, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина, но только слышно звук цикад".