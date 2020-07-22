Джамала отправилась с семьей на отдых: яркие фото
Популярная певица Джамала, которая месяц назад во второй раз стала мамой, отправилась на отдых с двумя детьми и мужем.
Знаменитость не скрывает своего восхищения и радости от долгожданной поездки, поэтому опубликовала на своей инстаграм-странице подборку фотографий.
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В кадре Джамала позирует со своим мужем Сеит-Бекиром, старшим сыном Эмиром-Рахманом и новорожденным сыном Селим-Гираем в аэропорту в Борисполе. Звездная мама отправилась на отдых в Турцию.
Певица надела черное платье-рубашку на пуговицах. Волосы певица оставила распущенными, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем. Из украшений одела подвеску на шею.
Да, мы сумасшедшие! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы – полные любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережья Мармариса,
– написала Джамала.
Знаменитость отметила, что они придерживаются масочного режима, социальную дистанцию стараются также соблюдать, однако в самолете будут сидеть все рядом друг с другом, как это было раньше.
Певица написала, что на одной из фотографий Эмир-Рахман демонстрирует свое отношение к маскам. Звезда признается, что в такую жаркую погоду находиться в масках – тяжело. О том, как прошел перелет и другие детали – Джамала пообещала рассказать позже.
Джамала признается, что носить маски летом – очень трудно / @jamalajaa