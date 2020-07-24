Месяц назад певица Джамала стала мамой во второй раз. С новорожденным сыном она рискнула полететь в Турцию и уже успела похвастаться фигурой в купальнике.

Несколько дней назад звезда опубликовала фото из аэропорта на личной странице в инстаграме. Вместе с новорожденным сыном Селим-Гираем, старшим Эмиром-Рахманом и мужем Сейт-Бекиром она отправилась на отдых в солнечную Турцию. Певица уже успела понежиться на пляже в купальнике, а кадрами поделилась в сети.

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Для релакса на берегу моря Джамала выбрала черный купальник на завязках. Бюстгальтер выгодно подчеркивал ее грудь, а вот бедра она скрыла за полупрозрачным парео с кистями. На фото она позировала вблизи, не решившись пока демонстрировать тело публике. Однако даже на многочисленных селфи можно разглядеть, что звезда быстро возвращается в форму и вскоре смело будет хвастаться стройными ножками.

На пляже певица отдыхала без макияжа, засветив естественную красоту без тени косметики. Волосы она собрала в низкий пучок, а особое внимание уделила аксессуарам. На ней массивное кольцо и подвеска из одной коллекции и браслеты на руках.



Джамала в купальнике после родов / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала в купальнике после родов / Фото Instagram / @jamalajaaa