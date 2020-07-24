Місяць тому співачка Джамала стала мамою вдруге. З новонародженим сином вона ризикнула полетіти в Туреччину та вже встигла похизуватися фігурою в купальнику.

Кілька днів тому зірка опублікувала фото з аеропорту на особистій сторінці в інстаграмі. Разом з новонародженим сином Селім-Гіраєм, старшим Еміром-Рахманом та чоловіком Сеїт-Бекіром вона вирушила на відпочинок до сонячної Туреччини. Співачка вже встигла поніжитися на пляжі в купальнику, а кадрами поділилась в мережі.

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Для релаксу на березі моря Джамала обрала чорний купальник на зав'язках. Бюстгальтер вигідно підкреслював її груди, а от стегна вона приховала за напівпрозорим парео з китицями. На фото вона позувала зблизька, не наважившись поки демонструвати тіло публіці. Проте навіть на численних селфі можна розгледіти, що зірка швидко повертається у форму й невдовзі сміливо хизуватиметься стрункими ніжками.

На пляжі співачка відпочивала без макіяжу, засвітивши природну красу без крихти косметики. Волосся вона зібрала у низький пучок, а особливу увагу приділила аксесуарам. На ній масивне кільце та підвіска з однієї колекції та браслети на руках.



Джамала в купальнику після пологів / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала в купальнику після пологів / Фото Instagram / @jamalajaaa