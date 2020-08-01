Популярная украинская певица Джамала в июне этого года во второй раз стала мамой. Неделю назад вместе с мужем и двумя сыновьями звезда решилась отправиться на отдых за границу. Для летнего отпуска выбрала солнечную Турцию. Именно оттуда артистка распространила первые фото новорожденного малыша.

Джамала принадлежит к тем знаменитым мамам, которые с радостью делятся особым периодом в жизни – беременностью. Однако после родов исполнительница не часто радует поклонников новыми фотографиями, а младшего сына Селим-Гирая не спешила показывать публике. А вот на побережье Средиземного моря она решила сделать несколько кадров малыша и поделиться ими в личном аккаунте в инстаграме.

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Ранее Джамала распространяла кадры, где запечатлена с первенцем Эмиром-Рахманом и мужем Сейт-Бекиром. Она делилась с фанатами трогательными семейными мгновениями с долгожданного отдыха.

Теперь звездная мамочка в своих инстаграм-сторис распространила нежное фото, где ее возлюбленный держит на руках маленького сына Селим-Гирая. Снимок был сделан в Мармарисе рядом с красивым деревом. Мужчина прижимает к себе сына и искренне улыбается.

Но Джамала все еще не показала лица своего малыша. Вероятно, она сделает это после того, как Селим-Гирай подрастет. На фотографии он позирует спиной к камере. Отметим, что первенец Эмир-Рахман также не сразу предстал перед армией поклонников своей мамы. Певица долгое время скрывала его лицо и не спешила показывать огромной аудитории.



Мужчина Джамалы с младшим сыном / Instagram-Stories / @jamalajaaa