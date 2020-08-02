Отдых новоиспеченной мамы двух парней в Турции продолжается. Если раньше перед объективом Джамала появлялась только с мужем и старшим сыном, то теперь показала, как нежится в море с новорожденным малышом. Это фото подорвало сеть.

Поклонники певицы с нетерпением ждут, когда Джамала покажет своего полуторамесячного сына Селим-Гирая публике. Однако звезда не спешит публиковать фото с лицом мальчика в инстаграме, взамен интригуя фолловеров кадрами, на которых родители держат малыша спиной к камере. Однако даже такие редкие фотографии вызывают шквал обсуждения в сети.

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Джамала уже успела доказать, что ее двухлетний сын Эмир-Рахман не боится глубины и смело плавает в Средиземном море в нарукавниках рядом с мамой и папой. Однако артистка нежится в воде и с младшим Селим-Гираем и, похоже, такие развлечения ему нравятся.

Певица распространила кадр, на котором позирует в черном купальнике на фоне живописных пейзажей с новорожденным сыном на руках. Она смело держит малыша в море, а чувственный момент решила запечатлеть на камеру.

Джамала с новорожденным сыном в море / Фото Instagram / @jamalajaaa

Заботливая мама даже на отдыхе заботится о своем внешнем виде. На пляжах она загорает с укладкой и украшениями - массивным золотым перстнем. Стоит отметить, что Селим-Гирай уже успел побывать с Джамалой за кулисами, когда его знаменитая мама впервые появилась на сцене после родов. Поэтому с первых месяцев мальчик испытывает на себе бешеный ритм жизни певицы, которая, кроме того, рискнула отправиться с двумя маленькими детьми и мужем в заграничный отпуск.

Заметим, что фото с полуторамесячным сыном Джамала опубликовала всего несколько часов назад, однако поклонники уже оценили кадр более 30 тысячами лайков. В комментариях они не скрывали своего восторга как от малыша, так и от смелой матери.