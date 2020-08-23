Сегодня, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Отечественный шоу-бизнес не обошел вниманием праздник главного символа независимости. Рэпер Потап, ведущий Юрий Горбунов, певица Джамала и другие выразили свои поздравления в сети.

Певцы, музыканты, продюсеры и телеведущие никогда не остаются в стороне государственных праздников Украины. 24 канал подготовил праздничную подборку ко Дню флага, собрав лучшие пожелания и поздравления украинских знаменитостей.

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Потап

Успешный рэпер и продюсер Потап опубликовал в Инстаграме архивное фото с Настей Каменских со времен существования группы "Потап и Настя". Артист в вышиванке на фоне флага Украины позирует рядом с певицей на международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале 2014 года.

"С Днем Государственного флага Украины", – написал Потап.

Юрий Горбунов

"С Днем Государственного флага! Символ государственности, единства и патриотизма", – лаконично подписал телеведущий фото, на котором развевается украинский флаг.

Наталка Карпа

Певица и новоиспеченная мама поделилась в Инстаграме чувственным фото 7-месячной дочери Златы с флагом в руках. Звезда призналась, что пыталась объяснить крохе цену украинского флага. Она искренне надеется, что дочь в будущем осознает все испытания, через которые суждено пройти ее соотечественникам ради свободного неба и мирной жизни в независимой стране.

"Конечно, она еще не понимает и почему у папы было тяжелое ранение, и почему в репертуаре мамы столько печальных песен, и почему бабушка и дедушка, так волнуются, в какой стране будет жить их внучка ... Я хочу, чтобы, когда она подрастет, понимала, что цена флага, право выбора, свободы и возможностей завоёвывалась кровью не одного поколения украинцев ", – написала Наталья Карпа.

Алла Мазур

Телеведущая в инстаграм-профиле запостила чувственный пост, в котором вспомнила холодные вечера на Майдане, защитников Украины и агрессоров на Востоке. Она отметила, что флаг – символ победы.

Флаг, который грел плечи и душу холодными вечерами на площади. И так невероятно раздражает предателей, которые смотрят на защитников Украины сквозь прицел. Флаг нашей борьбы. Тех, кому не безразлично, в какой стране живем. Чувствуем себя хозяевами в своем государстве. Флаг всех, кто не согласен быть прислугой в напыщенной империи,

– красноречиво написала Алла Мазур.

Ирина Федишин

Певица вместе с соотечественниками развернула огромный флаг возле Каменец-Подольского в затопленном селе Бакота. Украинский флаг развевался на фоне фантастических пейзажей и под крики "Слава Украине".

Лидия Таран

Телевеущая запостила очаровательное фото в нежно-голубом платье посреди поля и отметила, что украинцам чрезвычайно повезло, что цвета нашего флага так легко изобразить или заметить в реальной жизни.

"Способность мимикрировать под его цвета при любых обстоятельствах – важная черта каждого украинца. Другие так не умеют. Он у нас красивый и везде", – отметила Лидия Таран.

Джамала

Вчера, 22 августа, певица исполнила Гимн Украины на церемонии подъема крупнейшего Государственного флага в Киеве. Она сфотографировалась на фоне гигантского флага и подчеркнула, что хочет, чтобы наш символ независимости красовался повсюду.

"Нет страны без гимна и флага. Когда путешествую по странам Европы или по Турции, с восторгом замечаю, что почти на каждом балконе, в каждой кафешке висят аккуратные красивые флаги. Наши государственные символы – это красота страны, ее шарм. И это аксиома, уважать их должен каждый", – написала звезда в Инстаграме.

Антин Мухарский

Актер, телеведущий и певец в Фейсбуке опубликовал фото с собственного дома, в подписи к которому отметил, что украинский флаг украшает его дом всегда, а не только в праздничный день.

"С праздником, родной. С ним просыпаюсь, с ним засыпаю", – подчеркнул Антин Мухарский.

Монатик

Знаменитый мультимузыкант Монатик поделился в Инстаграме креативным фото. Он не стал позировать на фоне привычного флага, зато заметил его цвета на стенде для нитей в одном из магазинов столицы. Певец отметил, что красота в деталях.

"С Днем флага, Украина", – написал Монатик.

Святослав Вакарчук

Александр Пономарев

Катя Осадчая

Илона Гвоздева

"Поздравляю всех с праздником! Счастья, здоровья, согласия и мира нашей стране", – написала танцовщица.