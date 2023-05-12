Як назвати дівчинку: 5 українських імен, які вам сподобаються

Вибір імені – безумовно дуже важливе завдання батьків. Адже від нього може залежати навіть доля людини. Ми зібрали найцікавіші українські імена для дівчаток.

До вибору імені дитині батькам треба поставитись особливо ретельно. Від цього багато-чого залежить в житті людини. Тому це питання треба вивчити. 24 Канал зібрав цікаві українські імена для дівчаток, які вам точно сподобаються.

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Українські імена для дівчаток

Трояна – це давнє українське ім'я, яке має історичне походження. Воно означає "троїти", "примножувати". Є версія, що ім'я походить від назви міста Троя, яке має глибокі міфологічні корені. Троя була легендарним містом, яке стало основою для грецького епосу "Іліада" Гомера.

Дзвінка – це жіноче ім'я з глибоким корінням в українській мові та культурі. Ім'я "Дзвінка" походить від слова "дзвінкий", яке вживають для опису звучання дзвону або дзвінка.

Квітослава – це українське жіноче ім'я, яке складається з двох складових частин: "квіто", що означає "квітка" або "квітуча", і "слава", що означає "слава". Таким чином, Квітослава тлумачиться як "квітуча слава" або "та, хто має прославлення через красу або елегантність".

Ім'я "Леля" – слов’янське та походить від імені давньослов’янської богині Лелі. Юна богиня символізувала ніжність та чистоту молодої дівчини. У деяких джерелах Леля була дочкою богині любові й краси Лади.

Болеслава – українське жіноче ім'я, яке також має слов'янське походження. Воно складається з двох складових частин: "боле", що означає "біль" і "слава", що означає "слава" або "відомість". Тобто, ім'я "Болеслава" можна пояснювати як "бажана слава" або "та, хто має бажану славу".