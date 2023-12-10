Зазвичай вибір може бути між традиційними йменнями так і незвичними. З одного боку, хочеться, аби дитина відрізнялась від інших, а з іншого – щоб ім'я одразу всі розуміли та сприймали. Добірку цікавих імен для хлопчиків і дівчаток на 2024 рік – зробив 24 Канал.

До теми Рідкісні українські імена, якими можна назвати сина у 2024 році

Імена для хлопчиків 2024

Мирон – красиве ім'я, що прийшло в Київську Русі із поширенням християнства. Воно з'явилося у Давній Греції від слова "мюрон". На українську перекладають як "миро", "помазаний миртом" або "запашна смола миртового дерева".

Давид – досить поширене та гарне чоловіче ймення. Воно також потрапило в Україну з поширенням християнства. Ім'я має єврейське походження та означає "улюблений". Його вперше згадують у Старому Завіті.

Святослав – питомо українське ім'я, яке виникло у давніх слов'ян. Воно складається з двох слів – "святий" та "слава". Тобто, ім'я трактують як "свята слава" або "священна слава".

Матвій має давньоєврейське походження. Вважається церковним йменням, яке неодноразово можна побачити у Біблії. Адже так було звати одного з 12 апостолів, який, до речі, створив Євангеліє від Матвія.

Іван – це ім'я, яке міцно вкоренилося в українській культурі. Воно з'явилося від старого єврейського імені Іоанн. З івриту трактується як "помилуваний Богом" або "подарунок Божий".

Імена для дівчаток 2024

Квітослава – надзвичайно гарне українське жіноче ім'я. Воно сформоване із 2 частин: "квіто" означає "квітка" або "квітуча" та "слава". Раніше було дуже популярним, зараз знову відроджується сучасниками.

Марія – гарно звучить та походить від давнього єврейського імені Міріам. Його трактують по-різному – "гірка", "сумна", "відкинута". Найвідомішою носійкою цього імені є Пресвята Діва Марія – мати Ісуса Христа.

Рута – гарне ім'я, яким можна назвати дівчинку. Воно має дві версії виникнення. Одні вважають, що воно утворилося від однойменної рослини, яка росте в Карпатах. Інші кажуть, що ймення має єврейське коріння та означає "подруга".

Роксана було широко популярним у предків-слов'ян. За першою версією, ім'я з'явилося у східних народів Іран, адже воно має корінь "рахш" зі значенням "світло" та "сяйво". Роксана може походити від імені Рошанак – "світанок".

Зоряна має праслов'янські корені. Ім'я сформувалося від слова "зоря", "зірка". Воно було широко вживаним в часи до хрещення Східної Європи. Активного відродження Зоряна зазнала у 20 та 21 столітті.

Існує ще багато давніх українських імен, які красиво звучать та мають позитивне значення. Зможете дібрати для своєї малечі щось цікаве.