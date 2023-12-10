Обычно выбор может быть между традиционными именами и непривычными. С одной стороны, хочется, чтобы ребенок отличался от других, а с другой – чтобы имя сразу все понимали и воспринимали. Подборку интересных имен для мальчиков и девочек на 2024 год сделал 24 Канал.

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Имена для мальчиков 2024

Мирон – красивое имя, пришедшее в Киевскую Русь с распространением христианства. Оно появилось в Древней Греции от слова "мюрон". На украинский переводят как "миро", "помазанный миртом" или "душистая смола миртового дерева".

Давид – довольно распространенное и красивое мужское имя. Оно также попало в Украину с распространением христианства. Имя имеет еврейское происхождение и означает "любимый". Его впервые упоминают в Ветхом Завете.

Святослав – удельно украинское имя, возникшее у древних славян. Оно состоит из двух слов – "святой" и "слава". То есть, имя трактуют как "святая слава" или "священная слава".

Матвей имеет древнееврейское происхождение. Считается церковным именем, которое не раз можно увидеть в Библии. Ведь так зовут одного из 12 апостолов, который, кстати, создал Евангелие от Матвея.

Иван – это имя, прочно укоренившееся в украинской культуре. Оно появилось от старого еврейского имени Иоанн. Из иврита трактуется как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Имена для девочек 2024

Квитослава – очень красивое украинское женское имя. Оно сформировано из 2 частей: "цвет" означает "цветок" или "цветущий" и "слава". Раньше было очень популярным, сейчас снова возрождается современниками.

Мария – хорошо звучит и происходит от древнего еврейского имени Мириам. Его трактуют по-разному – "горькая", "печальная", "отвергнутая". Самой известной носительницей этого имени является Пресвятая Дева Мария – мать Иисуса Христа.

Рута – хорошее имя, которым можно назвать девочку. Она имеет две версии возникновения. Одни считают, что оно образовалось от одноименного растения, которое растет в Карпатах. Другие говорят, что имя имеет еврейские корни и означает "подруга".

Роксана было широко популярно у предков-славян. По первой версии, имя появилось у восточных народов Ирана, ведь оно имеет корень "рахш" со значением "свет" и "сияние". Роксана может происходить от имени Рошанак – "рассвет".

Зоряна имеет праславянские корни. Имя сформировалось от слова "звезда". Оно было широко использовано во времена до крещения Восточной Европы. Активное возрождение Зоряна испытала в 20 и 21 веке.

Существует еще много древних украинских имен, которые красиво звучат и имеют положительное значение. Сможете подобрать для своих малышей что-нибудь интересное.