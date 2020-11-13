В п'ятницю 13 чимало відчайдух полюбляють переглядати фільми жахів. Містичну атмосферу можуть створити і українські хорори, які вже доступні для перегляду онлайн.

Вітчизняні фільми жахів мають свою атмосферу, а тому очікувати від цих хорорів бездоганної голлівудської картинки не варто. Та все ж нам є чим пишатись, адже цей жанр стрімко розвивається, а режисери таки вміють здивувати глядачів колоритним сюжетом. Не вірите – переконайтесь завдяки добірці 24 каналу.

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"Штольня"

Рік виходу – 2006

Режисер – Любомир Левицький

Стрічка стала одним з перших фільмів жахів, створеним за часи незалежної України. За сюжетом, 5 студентів на практиці чують від викладача цікаві історії про статую древнього бога Перуна. В часи війни її сховали десь в підземеллях міста, а тому досі археологи намагаються знайти артефакт. Розкопки приводять допитливих студентів до штольні, яка має чимало моторошних секретів. І головні герої вирішують самі йти на пошуки статуї.

"Штольня": дивіться фільм онлайн

"Тіні незабутих предків"

Рік виходу – 2013

Режисер – Любомир Левицький

Цього разу режисер Любомир Левицький вирішив створити хорор, який більше нагадуватиме глядачам Голлівуд. І йому це вдалось: стрічка "Тіні незабутих предків" мала чималий успіх.

За сюжетом, в українських Карпатах коли було багато духів, що тримали у страху гірське населення. А тому 9 магів об'єднались, щоб назавжди закрити нечисть у Книзі Тіней. Однак магічна печать Згарда опиняється в університеті, що змінює все життя студентів. Врятувати людей може тільки останній нащадок чаклунів.

"Тіні незабутих предків": дивіться трейлер до фільму

"Синевир"

Рік виходу – 2013

Режисер – Олександр Альошечкін і В'ячеслав Альошечкін

Фільм вартий уваги глядачів навіть тому, що це перший український хорор, який можна дивитись у форматі 3D. Стрічка "Синевир" розповідає про моторошні події 1970-их. Сашко і Іванка втікають зранку з батьківського дому та вирушають на риболовлю. І спершу брат і сестра настільки захоплені суперечками, що не розуміють небезпеку Синевиру. Та як тільки вони вперше чують "Ау", починають містичні події.

"Синевир": дивіться трейлер до фільму

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"Брама"

Рік виходу – 2017

Режисер – Володимир Тихий

Після Чорнобильської катастрофи баба Пріся вирішила не покидати місто. Вона живе там разом з донькою і внуком та збирає гриби, що викликають галюцинації. Завдяки їм баба Пріся може спілкуватись з русалками і розповідати їм про свої пригоди у часи війни. Та одного дня жінка отримує містичне попередження.

"Брама": дивіться трейлер до фільму

"Лиса Гора"

Рік виходу – 2017

Режисер – Роман Перфільєв

Мая і Марко, хоч майже і не знають один одного, піти на знамениту Лису Гору, де за загадкових обставин померла мама героїні. Здавна кажуть, що це – місце для шабашів, а тому сама назва наводить жах на туристів.

Та неприємний інцидент змушує Маю втекти від хлопця і самій шукати вихід в місто. Саме тоді дівчина розуміє, що може стати наступною жертвою злих сил.

"Лиса Гора": дивіться трейлер фільму

Де дивитись фільми

Стрічки доступні на сайтах онлайн-кінотеатрів: Megogo, Sweet.tv, Takflix. Окрім цього, українські хорори можна знайти на піратських сайтах, де ролики розміщені нелегально.