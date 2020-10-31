Перед Геловіном мільйони кіноманів розпочали пошуки фільму жахів, який зможе налякати всіх учасників вечірки та здивувати сюжетом. Тому ми підібрали 10 найстрахітливіших хорорів, яких ви могли ще не бачити.

Хорори здавна є одним з найприбутковіших жанрів в Голлівуді, адже мільйони людей залюбки йдуть в кінотеатри, щоб на великому екрані побачити моторошні кадри. Тому й кіновиробники виділяють на такі фільми чималі суми, дбаючи про якість новинок і сюжет.

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До ночі Геловіну журналісти 24 каналу підібрали найцікавіші фільми жахів, яких глядачі могли ще не бачити.

"Ми"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,9

Моторошний фільм "Ми" кожну хвилину триматиме глядачів в напрузі. За сюжетом, сім'я Вілсонів з дітьми вирушила на відпочинок. Затишний будиночок, чудові краєвиди і бажання провести час разом – що ще може бути краще? Однак після насиченого дня головні герої бачать незнайомців біля свого дому, які тримаються за руки. Вони вороже налаштовані та хочуть вбити Вілсонів. Однак герої будуть шоковані, адже таємничі нападники – це вони самі.

Фільм "Ми": дивіться трейлер – відео 18+

"Реінкарнація"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Головна героїня Енні починає дізнаватись таємниці свого роду після смерті матері. Жінка стикається з привидами, що й відкривають моторошні деталі дому.

"Реінкарнація": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

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"Геловін"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,5

Це продовження знаменитої франшизи, яка розповідає про Лорі Строуд. Минуло 40 років після перших вбивств на Геловін. І от, коли свято вже от-от наступило, варто чекати на нові моторошні події, адже безжальний вбивця Майкл Майєрс на волі та бажає крові.

"Геловін": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

"Пастка"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,7

Автори франшизи "Астрал" вирішили зняти хорор з несподіваними поворотами сюжету. У центрі подій фільму "Пастка" – молодий хлопець Кріс, який приймає запрошення своєї дівчини і їде знайомитись з її батьками. Та на вечірці в заміському будиночку стаються дивні речі, а гості практикують гіпноз та шукають нових жертв для своїх моторошних ігор.

"Пастка": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

"Воно"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,3

Цей римейк знаменитого хорору вже встиг нажахати весь світ. Фільм розкаже про клоуна Пеннівайза, через якого у маленькому містечку Деррі зникають діти. Школяр Білл Денбро починає самостійно шукати зниклого братика. Йому на допомогу приходять друзі, які об'єднуються у "Клуб невдах". Однак чим більше підлітки бояться, тим могутнішим стає Воно.

"Воно": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

"Демон всередині"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 6,8

За сюжетом, батько і син працюють патологоанатомами в рідному місті. І, зазвичай, їхня робота є рутинною, поки в морг не привозять тіло молодої дівчини, на якому немає видимих причин смерті. Та після розтину стаються моторошні події, які дають зрозуміти, що красуня була тільки оболонкою для могутнього демона.

Стрічку оцінили любителі фільмів жахів, серед яких – знаменитий письменник Стівен Кінг.

"Демон всередині": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

"Бабадук"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 6,8

Головна героїня Амелія переживає втрату чоловіка. Свою увагу і турботу вона зосереджує на сину Сему. Одного дня жінка приносить хлопчику книжку "Бабадук", після прочитання якої в неї вселяється чудовисько, яке прагне вбити дитину.

"Бабадук": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

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"Закляття"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Досвідчені екзорцисти Ед і Лорейн Воррен мандрують США, допомагаючи людям очистити домівки від потойбічних сил. І наступне завдання мало стати звичною справою. Однак подружжя стикається з настільки сильним злом, що під загрозою опиняються не тільки мешканці дому, але й самі екзорцисти.

"Закляття": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

"Сіністер"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

Науковці назвали цей фільм наймоторошнішим в історії кінематографу. І це не дивно, адже кожен кадр може налякати навіть досвідчених любителів хорору.

За сюжетом, письменник, який пише детективні романи, переїжджає з родиною до нового маєтку. Попередні мешканці будинку померли при загадкових обставинах, що не відлякало подружжя. Випадково Еллісон знаходить відеозаписи, які проливають світло на причини смертей. І тепер головний герой розуміє, що має вступити у смертельну боротьбу, щоб врятувати своїх рідних.

"Сіністер": дивіться трейлер до фільму – відео 18+

"Екстрасенс"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,5

Ця стрічка поверне глядачів у 1921 рік. Жінка-науковець мандрує Великобританією та доводить, що паранормальні явища – це вигадки, які часто мають наукове пояснення. Та вчена потрапляє в школу-інтернат, де начебто живе привид. І головна героїня хотіла б сказати, що всі моторошні події – фейк, однак щодня вона починає сумніватись і все більше вірить у містику.

"Екстрасенс": дивіться трейлер до фільму – відео 18+