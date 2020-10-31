Перед Хэллоуином миллионы киноманов начали поиски фильма ужасов, который сможет напугать всех участников вечеринки и удивить сюжетом. Поэтому мы подобрали 10 самых ужасных хорроров, которых вы могли еще не видать.

Хорроры издавна являются одним из самых прибыльных жанров в Голливуде, ведь миллионы людей охотно идут в кинотеатры, чтобы на большом экране увидеть жуткие кадры. Поэтому и кинопроизводители выделяют на такие фильмы немалые суммы, заботясь о качестве новинок и сюжете.

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К ночи Хэллоуина журналисты 24 канала подобрали самые интересные фильмы ужасов, которых зрители могли еще не видать.

"Мы"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,9

Жуткий фильм "Мы" каждую минуту будет держать зрителей в напряжении. По сюжету, семья Уилсонов с детьми отправилась на отдых. Уютный домик, прекрасные пейзажи и желание провести время вместе – что может быть лучше? Однако после насыщенного дня главные герои видят незнакомцев возле своего дома, которые держатся за руки. Они враждебно настроены и хотят убить Уилсонов. Однако герои будут шокированы, ведь таинственные нападающие – это они сами.

Фильм "Мы": смотрите трейлер – видео 18+

"Реинкарнация"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Главная героиня Энни начинает узнавать тайны своего рода после смерти матери. Женщина сталкивается с привидениями, которые и открывают жуткие детали дома.

"Реинкарнация": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

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"Хэллоуин"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,5

Это продолжение знаменитой франшизы, которая рассказывает о Лори Строуд. Прошло 40 лет после первых убийств на Хэллоуин. И вот, когда праздник уже вот-вот наступил, стоит ожидать новых жутких событий, ведь безжалостный убийца Майкл Майерс на свободе и желает крови.

"Хэллоуин": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

"Ловушка"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,7

Авторы франшизы "Астрал" решили снять хоррор с неожиданными поворотами сюжета. В центре событий фильма "Ловушка" – молодой парень Крис, который принимает приглашение своей девушки и едет знакомиться с ее родителями. И на вечеринке в загородном домике происходят странные вещи, а гости практикуют гипноз и ищут новых жертв для своих жутких игр.

"Ловушка": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

"Оно"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,3

Этот римейк знаменитого хоррора уже успел напугать весь мир. Фильм расскажет про клоуна Пеннивайза, из-за которого в маленьком городке Дерри исчезают дети. Школьник Билл Денбро начинает самостоятельно искать пропавшего брата. Ему на помощь приходят друзья, которые объединяются в "Клуб неудачников". Однако чем больше подростки боятся, тем более мощным становится Оно.

"Оно": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

"Демон внутри"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,8

По сюжету, отец и сын работают патологоанатомами в родном городе. И, как правило, их работа рутинная, пока в морг не привозят тело молодой девушки, на котором нет видимых причин смерти. Но после вскрытия происходят жуткие события, которые дают понять, что красавица была только оболочкой для могущественного демона.

Ленту оценили любители фильмов ужасов, среди которых – знаменитый писатель Стивен Кинг.

"Демон внутри": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

"Бабадук"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 6,8

Главная героиня Амелия переживает потерю мужа. Свое внимание и заботу она сосредотачивает на сыне Сэме. Однажды женщина приносит мальчику книгу "Бабадук", после прочтения которой в нее вселяется чудовище, которое стремится убить ребенка.

"Бабадук": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

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"Заклятие"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Опытные экзорцисты Эд и Лорейн Уоррены путешествуют по США, помогая людям очистить дома от потусторонних сил. И следующая задача должна была стать привычным делом. Однако супруги сталкиваются со столь сильным злом, что под угрозой оказываются не только жители дома, но и сами экзорцисты.

"Заклятие": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

"Синистер"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

Ученые назвали этот фильм самым жутким в истории кинематографа. И это неудивительно, ведь каждый кадр может испугать даже опытных любителей хоррора.

По сюжету, писатель, пишущий детективные романы, переезжает с семьей в новый дом. Предыдущие жильцы дома умерли при загадочных обстоятельствах, что не отпугнуло супругов. Случайно Эллисон находит видеозаписи, которые проливают свет на причины смертей. И теперь главный герой понимает, что должен вступить в смертельную борьбу, чтобы спасти своих родных.

"Синистер": смотрите трейлер к фильму – видео 18+

"Экстрасенс"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,5

Эта лента вернет зрителей в 1921 год. Женщина-ученый путешествует по Великобритании и доказывает, что паранормальные явления – это выдумки, которые часто имеют научное объяснение. Но ученый попадает в школу-интернат, где якобы живет призрак. И главная героиня хотела бы сказать, что все жуткие события – фейк, однако каждый день она начинает сомневаться и все больше верит в мистику.

"Экстрасенс": смотрите трейлер к фильму – видео 18+