В ночь на 1 ноября в мире будут отмечать самый мистический праздник – Хэллоуин. Подготовка к этому вечеру уже началась, а потому в престижном издании Forbes появился рейтинг самых страшных фильмов в истории кино.

Список самых жутких фильмов ужасов составили благодаря исследованиям компании BroadbandChoices. Аналитики пригласили для эксперимента 50 человек разного пола и возраста, чтобы проверить, какой фильм их больше всего напугал. По данным Forbes, люди более 100 часов просматривали новые хорроры с датчиками измерения пульса. Благодаря этим показателям и удалось определить лучший фильм ужасов в истории кино.

Для настоящих фанатов Жуткие фильмы ужасов, созданные по реальным событиям

Им стал "Синистер", премьера которого состоялась в 2012 году. Кроме этого, эксперты составили рейтинг из 35 лент, которые больше всего напугали зрителей. Какие фильмы вошли в этот список – узнавайте в материале.

Самые страшные фильмы в истории кино

"Синистер"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

По сюжету, автор детективов решает с семьей поселиться в небольшом городке. И поместье он выбирает не случайно: год назад в доме произошло жуткое убийство всех жильцов. В руки писателя попадает видеозапись, которая может объяснить, что произошло той ужасной ночью. В то же время в доме начинают происходить жуткие события, а семье главного героя грозит смерть.

Смотрите трейлер к фильму "Синистер": видео 18+

"Астрал"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,8

И вновь история о жутком доме, от которого веет опасностью. В поместье заселяется новая семья, которая замечает паранормальные явления. Но на это не обращают внимания пока маленький Далтон не впадает в необычную кому. Мальчика затянуло в астрал, где воплощаются все самые ужасные его страхи. В то же время родственники узнают, что демоны хотят завладеть телом ребенка, а потому не покидают дом.

Смотрите трейлер к фильму "Астрал": видео 18+

"Заклятие"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

В основу этого хоррора легла реальная история, которая произошла в 1970-х годах. Роджер и Кэролин Перроны с 5 дочерьми переезжают в штат Род-Айленд. В новом доме они всегда слышат странные скрипы пола, хлопанье в пустых комнатах, видят, как предметы передвигаются. Но когда на теле Кэролин появляются какие-то синяки, религиозная семья обращается к специалисту по паранормальным явлениям. Развитие последующих событий ужасает каждого.

Смотрите трейлер к фильму "Заклятие": видео 18+

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"Реинкарнация"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Это детективная история о семье Грэхемов, у которой немало жутких секретов. После смерти матери Энни начинает сталкиваться с тем, что тщательно скрывали от нее. В частности, женщина узнает, что ей грозит фамильное проклятие, сила которого может уничтожить.

Смотрите трейлер к фильму "Реинкарнация": видео 18+

"Паранормальное явление"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 6,3

Влюбленная пара поселяется в Сан-Диего. С первых дней главные герои понимают, что что-то странное творится в доме, поэтому устанавливают видеокамеру в спальне. Тогда Мик и Кэти впервые видят странные тени, которые бродят по дому. Экстрасенсы отмечают, что на самом деле это сильный демон, с которым они не могут бороться. А потому Мик решает сам положить всему конец, не понимая, с чем имеет дело.

Смотрите трейлер к фильму "Паранормальное явление": видео 18+

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