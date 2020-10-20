У ніч на 1 листопада у світі відзначатимуть наймістичніше свято – Геловін. Підготовка до цього вечора вже почалась, а тому у престижному виданні Forbes з'явився рейтинг найстрашніших фільмів в історії кіно.

Список наймоторошніших фільмів жахів склали завдяки дослідженням компанії BroadbandChoices. Аналітики запросили для експерименту 50 осіб різної статі та віку, щоб перевірити, яка стрічка їх найбільше налякала. За даними Forbes, люди понад 100 годин переглядали нові хорори з датчиками вимірювання пульсу. Завдяки цим показникам і вдалось визначити найкращий фільм жахів в історії кіно.

Для справжніх фанатів Моторошні фільми жахів, створені за реальними подіями

Ним став "Сіністер", прем'єра якого відбулась у 2012 році. Окрім цього, експерти склали рейтинг з 35 стрічок, які найбільше нажахали глядачів. Які саме фільми увійшли до цього списку – дізнавайтесь у матеріалі.

Найстрашніші фільми в історії кіно

"Сіністер"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

За сюжетом, автор детективів вирішує з родиною оселитись у невеликому містечку. І маєток він обирає не випадково: рік тому в будинку сталось моторошне вбивство всіх мешканців. До рук письменника потрапляє відеозапис, який може пояснити, що сталось тієї жахливої ночі. Водночас у домі починають відбуватись моторошні події, а родині головного героя загрожує смерть.

Дивіться трейлер до фільму "Сіністер": відео 18+

"Астрал"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,8

І знов історія про моторошний будинок, від якого віє небезпекою. У маєток заселяється нова родина, яка помічає паранормальні явища. Та на це не зважають аж поки маленький Далтон впав у незвичну кому. Хлопчика затягнуло в астрал, де втілюються всі найжахливіші його страхи. Водночас родичі дізнаються, що демони хочуть заволодіти тілом дитини, а тому не покидають будинок.

Дивіться трейлер до фільму "Астрал": відео 18+

"Закляття"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

В основу цього хорору лягла реальна історія, що сталась у 1970-их роках. Роджер і Керолін Перрон з 5 доньками переїжджають у штат Род-Айленд. У новому будинку вони завжди чують дивні скрипи підлоги, грюкання у порожніх кімнатах, бачать, як предмети пересуваються. Та коли на тілі Керолін з'являються якісь синці, релігійна родина звертається до фахівця з паранормальних явищ. І розвиток наступних подій нажахає кожного.

Дивіться трейлер до фільму "Закляття": відео 18+

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"Реінкарнація"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Це детективна історія про родину Грехемів, яка має чимало моторошних секретів. Після смерті матері Енні починає стикатись з тим, що ретельно приховували від неї. Зокрема, жінка дізнається, що їй загрожує фамільне прокляття, сила якого може знищити.

Дивіться трейлер до фільму "Реінкарнація": відео 18+

"Паранормальне явище"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 6,3

Закохана пара оселяється в Сан-Дієго. З перших днів головні герої розуміють, що щось дивне коїться в будинку, тому встановлюють відеокамеру в спальні. Тоді Мік і Кеті вперше бачать дивні тіні, які сновигають по дому. Екстрасенси зазначають, що насправді це сильний демон, з яким вони не можуть боротись. А тому Мік вирішує сам покласти всьому край, не розуміючи, з чим має справу.

Дивіться трейлер до фільму "Паранормальне явище": відео 18+

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