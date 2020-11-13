В пятницу 13 немало отчаянных любят смотреть фильмы ужасов. Мистическую атмосферу могут создать и украинские хорроры, которые уже доступны для просмотра онлайн.

Отечественные фильмы ужасов имеют свою атмосферу, а потому ожидать от этих хорроров безупречную голливудскую картинку не стоит. И все же нам есть чем гордиться, ведь этот жанр стремительно развивается, а режиссеры таки умеют удивлять зрителей колоритным сюжетом. Не верите – убедитесь благодаря подборке 24 канала.

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"Штольня"

Год выхода – 2006

Режиссер – Любомир Левицкий

Лента стала одним из первых фильмов ужасов, созданных во времена независимой Украины. По сюжету, 5 студентов на практике слышат от преподавателя интересные истории о статуе древнего бога Перуна. Во времена войны ее спрятали где-то в подземельях города, а потому до сих пор археологи пытаются найти артефакт. Раскопки приводят любознательных студентов в штольню, у которой есть немало жутких секретов. И главные герои решают сами идти на поиски статуи.

"Штольня": смотрите фильм онлайн

"Тени незабытых предков"

Год выхода – 2013

Режиссер – Любомир Левицкий

На этот раз режиссер Любомир Левицкий решил создать хоррор, который будет больше напоминать зрителям Голливуд. И ему это удалось: лента "Тени незабытых предков" имела большой успех.

По сюжету, в украинских Карпатах когда-то было много духов, которые держали в страхе горное население. Поэтому 9 магов объединились, чтобы навсегда закрыть нечисть в Книге Теней. Однако магическая печать Згарда оказывается в университете, что меняет всю жизнь студентов. Спасти людей может только последний потомок колдунов.

"Тени незабытых предков": смотрите трейлер к фильму

"Синевир"

Год выхода – 2013

Режиссер – Александр Алешечкин и Вячеслав Алешечкин

Фильм достоин внимания зрителей даже потому, что это первый украинский хоррор, который можно смотреть в формате 3D. Лента "Синевир" рассказывает о жутких событиях 1970-х. Саша и Иванка убегают утром из родительского дома и отправляются на рыбалку. И сначала брат и сестра настолько увлечены спорами, что не понимают опасность Синевира. И как только они впервые слышат "Ау", начинаются мистические события.

"Синевир": смотрите трейлер к фильму

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"Брама"

Год выхода – 2017

Режиссер – Владимир Тихий

После Чернобыльской катастрофы баба Прися решила не покидать город. Она живет там вместе с дочкой и внуком и собирает грибы, вызывающие галлюцинации. Благодаря им баба Прися может общаться с русалками и рассказывать им о своих приключениях во времена войны. Но однажды женщина получает мистическое предупреждение.

"Брама": смотрите трейлер к фильму

"Лысая Гора"

Год выхода – 2017

Режиссер – Роман Перфильев

Мая и Марк, хотя почти и не знают друг друга, решают пойти на знаменитую Лысую Гору, где при загадочных обстоятельствах умерла мама героини. Издавна говорят, что это – место для шабашей, а потому само название наводит ужас на туристов.

Но неприятный инцидент заставляет Маю убежать от парня и самой искать выход в город. Именно тогда девушка понимает, что может стать следующей жертвой злых сил.

"Лысая Гора": смотрите трейлер фильма

Где смотреть фильмы

Ленты доступны на сайтах онлайн-кинотеатров: Megogo, Sweet.tv, Takflix. Кроме этого, украинские хорроры можно найти на пиратских сайтах, где ролики размещены нелегально.