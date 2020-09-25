Українська письменниця Ірена Карпа, яка вже не один рік живе у Парижі та одружена з французом Людовиком-Кирилом Требюше, випустила нову сатиричну книгу "Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете". Окрім презентації видання, жінка знялась у розкішному фотосеті в честь неї.

Автором нових чорно-білих знімків з Франції для видання Buro 24/7 стала Оксана Гудименко-Жиру, яка зафіксувала жінку в чарівних образах: маленькій чорній сукні з білими комірами та платті-жабо. Ірена Карпа гуляла з власним твором вулицями Парижа та замріяно оглядала місцевість.

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Ірена Карпа для Buro 24/7 / Фото Buro 24/7, Оксана Гудименко-Жиру

В інтерв'ю для видання талановита письменниця розповіла про ідею книги, що її надихало на написання та чому жінки так прагнуть якнайшвидше вийти заміж і почувають себе "втраченими", якщо це не стається до 30. Сама ж Ірена намагалась у своїй книзі допомогти кожній жінці візуалізувати свого потенційного коханого таким, якого вона прагне. Жінка переконана, що лише з "наповненою" людиною може бути щасливий союз.

"Треба "себе хавати от і до", як казав Подерв'янський, нормально жити з самою собою, і тільки до такої наповненої людини може пристати інша наповнена людина. Бо якщо ти будеш шукати когось, така нещасна і надломлена, то тобі й трапиться хтось такий, хто висмокче з тебе останні сили. Але ти можеш бути і наповнена, і все одно натрапити на психопата, який зробить все, щоб тебе знищити. Для них це улюблена жертва – яскрава, сильна особистість", – пояснила письменниця.



Ірена Карпа для Buro 24/7 / Фото Buro 24/7, Оксана Гудименко-Жиру

Зокрема, 39-річна жінка розповіла, що на написання книги її надихали чимало жінок та історій, зокрема – серіал "Дивовижна місіс Мейзел", у якому головна героїня – тільки-но розлучена американка єврейського походження, яка починає успішну кар'єру стендап-коміка. Саме історії про її сумне і водночас веселе життя розлученої жінки з дітьми приносять їй славу та любов фанатів.

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"Насправді, жарти найкраще заходять ті, які у тебе реально сталися в житті, а не які ти десь там прочитав чи повторив. Я дуже люблю жінок-коміків… І взагалі, серіал "Дивовижна місіс Мейзел" – один з моїх улюблених. Власне, він мене теж не в останню чергу надихнув – це стьоб з самої себе, з навколишньої дійсності. Особисто я цей гумористичний прийом використала, щоб легше донести складну, але часто життєво необхідну інформацію до своїх читачок", – додала Ірена Карпа.



Ірена Карпа для Buro 24/7 / Фото Buro 24/7, Оксана Гудименко-Жиру

Нагадаємо, що Ірена Карпа була тричі одруженою та має двох доньок. Перший чоловік співачки – український журналіст Антон Фрідлянд, другий – американський фінансист Норман Пол Хенсен. Від нього Карпа народила Корену-Джіу і Кайю. Останнє весілля з нащадком Віктора Гюго – Людовиком-Кирилом Требюше відбулось 7 жовтня 2018 року у Парижі.