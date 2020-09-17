44-ий президент США Барак Обама впродовж останніх кількох років працював над книгою, яку планують перекласти на 25 мов світу. Перший том матиме назву "Земля обітована" (A Promised Land) і вона з'явиться у продажу 17 листопада. Додамо, що президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

"Президентську" книгу Барака Обами випустить видавництво Penguin Random House, яке у 2019 році також випустило у світ бестселлер "Становлення" Мішель Обами – дружини Барака і першої леді США.

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Наразі відомо, що перший том мемуарів Барака Обами матиме 768 сторінок і він буде перекладений на 25 мов. Скільки ще буде томів – невідомо. Також книгу можна буде придбати в аудіоформаті. В анотації до книги, як повідомляє видання CNN, йтиметься про шлях Обами з молодих років "до лідера вільного світу", а теми, які він зачепить, стосуватимуться світової фінансової кризи, взаємин Обами з Володимиром Путіним, а також він дасть оцінку сучасним США за час президенства свого наступника Дональда Трампа. Чимало експертів у мережі кажуть, що ця книга може завдати чималого удару для чинного президента.

Сам Барак Обама на своїй інстаграм-сторінці говорить про книгу "Земля обітована" так:

"Я провів останні кілька років, розмірковуючи про своє президентство, і в "Землі обітованій" я спробував дати чесний звіт про свою президентську кампанію і час, проведений на посаді: ключові події та люди, які сформували її; мій погляд на те, що я був правий, і помилки, які я зробив; і політичні, економічні та культурні сили, з якими тоді довелося стикатися моїй команді і мені, і з якими як нація ми все ще боремося. У книзі я також спробував дати читачам відчуття особистого досвіду, який ми з Мішель пройшли за ті роки з усіма неймовірними злетами і падіннями.

І, нарешті, в той час, коли Америка переживає такі величезні потрясіння, книга пропонує деякі мої деякі думки про те, як ми можемо усунути розбіжності в нашій країні в майбутньому і змусити нашу демократію працювати на всіх – завдання, результат якого не залежатиме лише від президента, але й від всіх нас як залучених громадян. Крім захоплюючого та інформативного читання, я більше всього на світі сподіваюся, що ця книга надихне молодих людей по всій країні – і по всьому світу – прийняти естафету, підняти свій голос і зіграти свою роль у зміні світу на краще".

Нагадаємо, що Барак Обама у своєму житті раніше вже писав книги: "Мрії мого батька" (1995) і "Зухвалість надії" (2006), які стали у США бестселерами. До слова, Барак Обама увійшов в історію як перший темношкірий президент США і двічі мав честь бути на посаді: вперше – у листопаді 2008 року, і вдруге – у 2012-му.