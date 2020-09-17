44-ый президент США Барак Обама в течение последних нескольких лет работал над книгой, которую планируют перевести на 25 языков мира. Первый том будет называться "Земля обетованная" (A Promised Land) и она появится в продаже 17 ноября. Добавим, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

"Президентскую" книгу Барака Обамы выпустит издательство Penguin Random House, которое в 2019 году также выпустило в мир бестселлер "Становление" Мишель Обамы – жены Барака и первой леди США.

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Известно, что первый том мемуаров Барака Обамы будет насчитывать 768 страниц и он будет переведен на 25 языков. Сколько еще будет томов – неизвестно. Также книгу можно будет приобрести в аудиоформате. В аннотации к книге, как сообщает издание CNN, речь пойдет о пути Обамы с молодых лет "к лидеру свободного мира", а темы, которые он затронет, будут касаться мирового финансового кризиса, взаимоотношений Обамы с Владимиром Путиным, а также он даст оценку современным США за время президентства своего преемника Дональда Трампа. Многие эксперты в сети говорят, что эта книга может нанести немалый удар действующему президенту.

Сам Барак Обама на своей инстаграм-странице говорит о книге "Земля обетованная" так:

"Я провел последние несколько лет, размышляя о своем президентстве, и в "Земле обетованной" я попытался дать честный отчет о своей президентской кампании и времени, проведенном на должности: ключевых событиях и людях, которые сформировали ее, моем взгляде на то, что я был прав, и ошибках, которые я сделал, и политических, экономических и культурных силах, с которыми тогда пришлось сталкиваться моей команде и мне, и с которыми как нация мы все еще боремся. В книге я также попытался дать читателям ощущение личного опыта, который мы с Мишель прошли за те годы со всеми невероятными взлетами и падениями.

И, наконец, в то время, когда Америка переживает такие огромные потрясения, книга предлагает некоторые мои некоторые мысли о том, как мы можем устранить разногласия в нашей стране в будущем и заставить нашу демократию работать на всех – задача, результат которой будет зависеть не только от президента, но и от всех нас как привлеченных граждан. Кроме захватывающего и информативного чтения, я больше всего на свете надеюсь, что эта книга вдохновит молодых людей по всей стране – и по всему миру – принять эстафету, поднять свой голос и сыграть свою роль в изменении мира к лучшему".

Напомним, что Барак Обама в своей жизни раньше уже писал книги: "Мечты моего отца" (1995) и "Дерзость надежды" (2006), которые стали в США бестселлерами. К слову, Барак Обама вошел в историю как первый темнокожий президент США и дважды имел честь быть на должности: первый раз – в ноябре 2008 года, и второй раз – в 2012-м.