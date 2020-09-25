Украинская писательница Ирена Карпа, которая уже не один год живет в Париже и замужем за французом Людовиком-Кириллом Требюше, выпустила новую сатирическую книгу "Как выходить замуж столько раз, сколько захотите". Кроме презентации издания, женщина снялась в роскошном фотосете в честь нее.

Автором новых черно-белых снимков из Франции для издания Buro 24/7 стала Оксана Гудименко-Жиру, которая зафиксировала женщину в очаровательных образах: маленьком черном платье с белыми воротниками и платье-жабо. Ирена Карпа гуляла с собственным произведением по улицам Парижа и мечтательно осматривала местность.

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Ирена Карпа для Buro 24/7 / Фото Buro 24/7, Оксана Гудименко-Жиру

В интервью для издания талантливая писательница рассказала об идее книги, что ее вдохновляло на написание и почему женщины так стремятся как можно быстрее выйти замуж и чувствуют себя "потерянными", если это не происходит до 30. Сама же Ирена пыталась в своей книге помочь каждой женщине визуализировать своего потенциального возлюбленного таким, к которому она стремится. Женщина убеждена, что лишь с "Наполненным" человеком может быть счастливый союз.

"Надо "себя хавать от и до", как говорил Подеревянский, нормально жить с самой собой, и только к такому наполненному человеку может пристать другой наполненный человек. Потому что если ты будешь искать кого-то, такая несчастная и надломленная, то тебе и случится кто-то такой, кто высосет из тебя последние силы. Но ты можешь быть и наполнена, и все одно натолкнуться на психопата, который сделает все, чтобы тебя уничтожить. Для них это любимая жертва – яркая, сильная личность", – пояснила писательница.



Ирена Карпа для Buro 24/7 / Фото Buro 24/7, Оксана Гудименко-Жиру

В частности, 39-летняя женщина рассказала, что на написание книги ее вдохновляли немало женщин и историй, в частности – сериал "Удивительная миссис Мейзел", в котором главная героиня – только что разведенная американка еврейского происхождения начинает успешную карьеру стендап-комика. Именно истории о ее печальной и одновременно веселой жизни разведенной женщины с детьми приносят ей славу и любовь фанатов.

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"На самом деле, шутки лучше всего заходят те, которые у тебя реально произошли в жизни, а не которые ты где-то там прочитал или повторил. Я очень люблю женщин-комиков... И вообще, сериал "Удивительная миссис Мейзел" – один из моих любимых. Собственно, он меня тоже не в последнюю очередь вдохновил – это стеб над самой собой, над окружающей действительностью. Лично я этот юмористический прием использовала, чтобы легче донести сложную, но часто жизненно необходимую информацию до своих читательниц", – добавила Ирена Карпа.



Ирена Карпа для Buro 24/7 / Фото Buro 24/7, Оксана Гудименко-Жиру

Напомним, что Ирена Карпа была трижды замужем и имеет двух дочерей. Первый муж певицы – украинский журналист Антон Фридлянд, второй – американский финансист Норман Пол Хэнсен. От него Карпа родила Корену-Джиу и Кайю. Последняя свадьба с потомком Виктора Гюго – Людовиком-Кириллом Требюше состоялась 7 октября 2018 года в Париже.