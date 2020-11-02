У кожному сезоні модельного реаліті-шоу на учасників чекає одне з найважчих для них випробовувань – зміна іміджу. Часто такі перевтілення закінчуються слізьми та істериками. Як перевтілилися учасники нового сезону "Супер топ-модель по-українськи" – дивіться у нашій добірці.

Третій тиждень модельного проєкту "Супер топ-модель по-українськи" розпочався із перевтілень і ребрендингу. Експерти Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк підібрали дівчатам нові зачіски, щоб їхні образи заграли по-особливому, йдеться на Новому каналі.

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Для деяких моделей зміна зовнішності була мінімальною, а для деяких – дуже кардинальною. Такі перевтілення потрібні дівчатам для того, аби зробити рестарт та заново заявити про себе.

Дівчат з уже сформованою кар'єрою ми вирішили не дуже сильно змінювати. У них є постійні клієнти, значить, їх образ вже працює на них,

– зазначила експертка проєкту Соня Плакидюк.

В когорту "щасливчиків" потрапили Таня Брик, Даша Майстренко та Аріна Любителєва. Варто додати, що лише косметично зробили перевтілення для Софі Берідзе та Анастасії Панової.

Іра Мойсак не хотіла прощатися зі своїм волоссям та робити гривку. Іра Ротар боялася, що її вчергове зроблять білявкою з коротким волоссям.

Найбільшого перевтілення зазнали Аміна Досимбаєва, Марго Верховцева та Вікторія Рогальчук. Саме цим дівчатам доведеться у проєкті звикати з вражаючими перевтіленнями.

Як змінилися учасниці "Супер топ-модель по-українськи"



Зміна іміджу Тетяни Брик / Фото "Нового каналу"



Зміна іміджу Даші Майстренко / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Аріни Любітєлєвої / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Саші Кугат / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Саші Літвин / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Софі Берідзе / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Іри Ротар / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Анастасії Панової / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Аміни Досимбаєвої / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Марго Верховцевої / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Іри Мойсак / Фото "Нового каналу



Зміна іміджу Вікторії Рогальчук / Фото "Нового каналу