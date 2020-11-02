Участникам "Супер топ-модель по-украински" изменили прически: впечатляющие перевоплощения
В каждом сезоне модельного реалити-шоу участников ждет одно из самых трудных для них испытаний – смена имиджа. Часто такие перевоплощения заканчиваются слезами и истериками. Как преобразились участники нового сезона "Супер топ-модель по-украински" – смотрите в нашей подборке.
Третья неделя модельного проекта "Супер топ-модель по-украински" началась с перевоплощений и ребрендинга. Эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк подобрали девушкам новые прически, чтобы их образы заиграли по-особенному, говорится на Новом канале.
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Для некоторых моделей изменение внешности было минимальным, а для некоторых – очень кардинальным. Такие перевоплощения нужны девушкам для того, чтобы сделать рестарт и заново заявить о себе.
Девушек с уже сложившейся карьерой мы решили не очень сильно менять. У них есть постоянные клиенты, значит, их образ уже работает на них,
– отметила эксперт проекта Соня Плакидюк.
В когорту "счастливчиков" попали Таня Брик, Даша Майстренко и Арина Любителева. Стоит добавить, что только косметически сделали перевоплощение для Софи Беридзе и Анастасии Пановой.
Ира Мойсак не хотела прощаться со своими волосами и делать челку. Ира Ротар боялась, что ее в очередной раз сделают блондинкой с короткими волосами.
Наибольшее перевоплощение испытали Амина Досымбаева, Марго Верховцева и Виктория Рогальчук. Именно этим девушкам придется в проекте привыкать с поразительными перевоплощениями.
Как изменились участницы "Супер топ-модель по-украински"
Смена имиджа Татьяны Брик / Фото " Нового канала"
Смена имиджа Даши Майстренко / Фото " Нового канала"
Смена имиджа Арины Любителевой / Фото " Нового канала"
Смена имиджа Саши Кугат / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Саши Литвин / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Софи Беридзе / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Иры Ротар / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Анастасии Пановой / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Амины Досымбаевой / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Марго Верховцевой / Фото "Нового канала"
Смена имиджа Иры Мойсак / Фото " Нового канала
Смена имиджа Виктории Рогальчук / Фото "Нового канала"
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