Після першої вечірки акторка Ксенія Мішина обрала 12 чоловіків, які поборються за її серце. Серед них 28-річний підприємець і ведучий Андрій Шатирко. Він присвятив красуні портрет на своєму авто, чим вразив публіку.

Серед чоловіків, яким Ксенія Мішина дала шанс підкорити своє серце, є ті, з якими зірка була знайома до першої вечірки. Так, Андрій Шатирко спілкувався з акторкою за лаштунками шоу "Танці з зірками", знімаючи бекстейдж. Ще тоді вона вразила блогера і ведучого, тому він вирішив здивувати її не лише в рамках реаліті, а й в реальному житті. Особливий сюрприз чоловік показав в інстаграм-профілі.

Читайте також Холостячка: всі учасники шоу

На першій вечірці проєкту уч асник "Холостячки" з'явився на своєму спорткарі. Саме це авто він вирішив прикрасити портретом Ксенії Мішиної, якій зізнався у почуттях вже під час першого випуску та присвятив пісню "Холостячка". Як з'ясувалось, ідею він обмірковував недовго і втілив одразу після того, як вона йому наснилась.

Ми створюємо реальність в наших снах. Вчора мені наснилася ця ідея, сьогодні вона вже реалізована, – написав Андрій Шатирко, позначивши Мішину як музу.

Так, на фото він позує в елітному районі Києва, сидячи на даху білого спортивного автомобіля марки Porsche. Портрет коханої, виконаний у рожевих кольорах, він розмістив на дверях. Варто додати, що саме цю картину він обрав за обкладинку треку, який присвятив героїні "Холостячки".

На цей вчинок Ксенія Мішина відреагувала смайликами в коментарях, а Григорій Решетник з гумором написав: "Андрюшо, а де фото ведучого?". Користувачі ж схвально сприйняли ідею і назвали її дуже сміливою, припустивши, що Андрію Шатирко таки вдалось підкорити акторку.



Учасник "Холостячки" прикрасив авто портретом Ксенії Мішиної / Фото Instagram / @andrew_shatyrko



Учасник "Холостячки" прикрасив авто портретом Ксенії Мішиної / Фото Instagram / @andrew_shatyrko