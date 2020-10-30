После первой вечеринки актриса Ксения Мишина выбрала 12 мужчин, которые поборются за ее сердце. Среди них 28-летний предприниматель и ведущий Андрей Шатырко. Он посвятил красавице портрет на своем авто, чем поразил публику.

Среди мужчин, которым Ксения Мишина дала шанс покорить свое сердце, есть те, с которыми звезда была знакома до первой вечеринки. Так, Андрей Шатырко общался с актрисой за кулисами шоу "Танцы со звездами", снимая бэкстейдж. Еще тогда она поразила блогера и ведущего, поэтому он решил удивить ее не только в рамках реалити, но и в реальной жизни. Особый сюрприз мужчина показал в инстаграм-профиле.

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На первой вечеринке проекта участник "Холостячки" появился на своем спорткаре. Именно это авто он решил украсить портретом Ксении Мишиной, которой признался в чувствах уже во время первого выпуска и посвятил песню "Холостячка". Как выяснилось, идею он обдумывал недолго и воплотил сразу после того, как она ему приснилась.

Мы создаем реальность в наших снах. Вчера мне приснилась эта идея, сегодня она уже реализована,

– написал Андрей Шатырко, обозначив Мишину как музу.

Так, на фото он позирует в элитном районе Киева, сидя на крыше белого спортивного автомобиля марки Porsche. Портрет любимой, выполненный в розовых цветах, он разместил на дверях. Стоит добавить, что именно эту картину он выбрал за обложку трека, который посвятил героине "Холостячки".

На этот поступок Ксения Мишина отреагировала смайликами в комментариях, а Григорий Решетник с юмором написал: "Андрюша, а где фото ведущего?". Пользователи же одобрительно восприняли идею и назвали ее очень смелой, предположив, что Андрею Шатырко таки удалось покорить актрису.



Участник "Холостячки" украсил авто портретом Ксении Мишиной / Фото Instagram / @andrew_shatyrko



Участник "Холостячки" украсил авто портретом Ксении Мишиной / Фото Instagram / @andrew_shatyrko