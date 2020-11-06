Учасник реаліті-шоу "Холостячка" на телеканалі СТБ, блогер та співак Андрій Шатирко зізнався прихильникам, що перехворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Андрій Шатирко розповів, що коронавірус для нього виявився важким досвідом.

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"Мій стан був такий же, як одного разу 2 роки тому під час виступу на івенті відразу після 2-х тривалих перельотів і однієї безсонної ночі", – зазначив виконавиць.⠀

За його описами, у нього порушена нервова система. Андрій став нервовий і тривожний, голова болить і стає важкою, температура постійно плаває. В такому стані хочеться тільки лежати і пити багато чаю. Блогер постійно відпочивав та вживав ліки з вітамінами.

Учасник реаліті-шоу "Холостячка" написав у своєму блозі поради тим, хто виявив позитивний тест на COVID-19.

1. Відразу йти до лікаря і здати аналізи крові.

2. Сидіти вдома, правильно харчуватися, пити дуже багато теплої води і намагатися відпочивати.

3. Не бігти через тиждень, коли "відпустило" до справ, а перечекати таки 2 тижні.

4. Я робив ще медитації – допомагають вирівняти нервову систему і давав собі відпочинок від гаджетів.

Окрім цього, Шатирко наголосив, що на коронавірусі нічого не закінчується. Тепер він буде максимально відновлювати свій організм та берегти себе ще сильніше.

Співак подякував своїй сім’ї, близьким друзям та клієнтам, які пішли йому на зустріч та чекали одужання. ⠀

Також був букет і солодощі від дівчини, яка пізніше мені зізналася (я відразу зрозумів, що це була вона), але попросила її не розголошувати,

– написав Андрій Шатирко.

Ймовірно, цією дівчиною була головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, втім співак не назвав імені.