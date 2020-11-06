Участник реалити-шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, блоггер и певец Андрей Шатырко признался поклонникам, что переболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей личной странице в инстаграме. Андрей Шатырко рассказал, что коронавирус для него оказался тяжелым опытом.

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"Мое состояние было такое же, как однажды 2 года назад во время выступления на ивенте сразу после 2-х длительных перелетов и одной бессонной ночи", – отметил исполнитель. ⠀

По его описаниям, у него нарушена нервная система. Андрей стал нервным и тревожным, голова болит и становится тяжелой, температура постоянно плавает. В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Блоггер постоянно отдыхал и принимал лекарства с витаминами.

Участник реалити-шоу "Холостячка" написал в своем блоге советы тем, кто обнаружил положительный тест на COVID-19.

1. Сразу идти к врачу и сдать анализы крови.

2. Сидеть дома, правильно питаться, пить очень много теплой воды и стараться отдыхать.

3. Не бежать через неделю, когда "отпустило", по делам, а переждать все же 2 недели.

4. Я делал еще медитации – помогают выровнять нервную систему, и давал себе отдых от гаджетов.

Кроме этого, Шатырко отметил, что на коронавирусе ничего не заканчивается. Теперь он будет максимально восстанавливать свой организм и беречь себя еще сильнее.

Певец поблагодарил свою семью, близких друзей и клиентов, которые пошли ему на встречу и ждали выздоровления. ⠀

Также был букет и сладости от девушки, которая позже мне призналась (я сразу понял, что это была она), но попросила ее не разглашать,

– написал Андрей Шатырко.

Вероятно, этой девушкой была главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, впрочем, певец не назвал имени.