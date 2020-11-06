Украинская актриса, победительница проекта "Танцы со звездами" и главная "Холостячка" страны Ксения Мишина в очередной раз покорила безупречным внешним видом. Она примерила платье нюдового цвета, которое очень подходило ей.

Уже сегодня, в 19:00, зрители увидят 3 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Пока поклонники в ожидании, главная героиня проекта – Ксения Мишина поделилась на личной странице в Инстаграме новым фото.

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Ксения Мишина написала в публикации, что уже прошла еще одна неделя. В "Холостячке" накаляются новые страсти, ставки зрителей меняются, секреты становятся явными и никто не знает, что ждет нас впереди. Сегодня на экранах будет новая серия, новый вызов для каждого участника и для Ксении.

Образ Ксении Мишиной

На фотографии "Холостячка" изображена в приталенном элегантном платье нюдового цвета. Наряд обнажил плечи актрисы и завязывался сбоку. Это придало образу обольстительности. На руке у Ксении видим красивый аксессуар, а ее ногти накрашены лаком в тон наряду.

Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка уложила ровно и собрала назад. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Мишина проницательно смотрит в камеру, что также привлекает внимание. "Холостячка" завершила нежный look минималистичными серьгами с камешками.